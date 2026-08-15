Atletico Madrid terkejut dengan kabar "hasutan" Alvarez

Atletico Madrid tengah dilanda kebingungan menyusul laporan yang muncul di media Argentina, terutama jaringan "ESPN", yang mengklaim bahwa klub itu sendiri yang mendorong penyerang Argentinanya, Julian Alvarez, untuk mengumumkan keinginannya meninggalkan tim dan berupaya mewujudkan impian pindah ke Barcelona.

Sebelumnya, Alvarez sempat menyatakan: "Yang terbaik untuk semua orang adalah menuntaskan proses transfer, saya ingin mewujudkan impian saya," dalam isyarat yang jelas tentang keinginannya mengubah tujuannya selama periode transfer saat ini.

Namun, sumber-sumber di dalam Atletico Madrid menegaskan kepada surat kabar "Mundo Deportivo" bahwa klub bukanlah pihak di balik pernyataan tersebut, dan bahwa apa yang terjadi tidak sesuai dengan gaya yang diterapkan manajemen dalam menangani krisis para pemain.

Atletico: Kami Tidak Berkomunikasi dengan Alvarez Setelah Musim Berakhir

Menurut apa yang disampaikan klub, Alvarez meninggalkan tim setelah berakhirnya musim untuk bergabung dengan timnas Argentina dan tampil di Piala Dunia, dan tidak terjadi komunikasi langsung dengannya dari pihak manajemen Atletico sejak saat itu.

Sumber-sumber tersebut menjelaskan bahwa satu-satunya kontak antara kedua belah pihak berlangsung dalam kerangka yang biasa, melalui pelatih fisik yang memantau kondisi para pemain selama berada bersama timnas negara mereka, hal yang wajar dan tidak ada kaitannya dengan masa depan pemain atau keinginannya untuk pergi.

Manajemen klub menegaskan bahwa mereka tidak membuka pembicaraan apa pun dengan Alvarez setelah musim berakhir, sehingga narasi bahwa klub menghasut pemain untuk mengumumkan sikapnya menjadi hal yang mengherankan di dalam lingkungan Atletico.

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Klub Sudah Menduga Adanya Gerakan dari Pemain

Meski tidak ada komunikasi langsung dengan pemain, Atletico Madrid mengetahui kemungkinan munculnya sikap dari Alvarez, setelah para petinggi klub membaca laporan yang diterbitkan surat kabar "Mundo Deportivo" sebelumnya.

Laporan tersebut telah mengisyaratkan kemungkinan penyerang Argentina itu mengambil langkah atau mengeluarkan pernyataan terbuka mengenai masa depannya pada 23 Juni, informasi yang kemudian beredar dan ditegaskan oleh media lainnya.

Dengan demikian, klub tidak sepenuhnya terkejut dengan langkah Alvarez, tetapi mereka terkejut dengan laporan-laporan yang muncul kemudian dan mengaitkan sikap pemain dengan manajemen Atletico itu sendiri.

Tawaran Barcelona Tidak Diterima

Latar belakang krisis ini bermula beberapa pekan sebelumnya, ketika Barcelona mengajukan tawaran resmi untuk mendapatkan jasa Alvarez, namun Atletico Madrid langsung menolaknya.

Menurut laporan itu, nilai tawaran tersebut mencapai 100 juta euro, yang akan dibayarkan dalam 6 kali cicilan, sebuah proposal yang tidak menarik perhatian manajemen klub Madrid tersebut yang tidak mengkajinya secara serius.

Atletico Berpegang pada Privasi

Menurut "Mundo Deportivo", manajemen Atletico Madrid menegaskan bahwa mereka sudah sejak beberapa waktu berupaya menjauh dari kebocoran berkas semacam ini ke media, terutama ketika menyangkut masa depan para pemain dan perselisihan internal.

Klub berpandangan bahwa cara terbaik untuk menyelesaikan krisis dengan para pemainnya adalah dengan menjaga privasi dalam kadar yang tinggi, jauh dari pernyataan dan kebocoran yang saling dilontarkan.