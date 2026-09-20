Atletico Madrid akhirnya berhasil memecahkan kutukan yang membelenggu mereka selama 49 tahun, dalam derbi melawan Real Madrid, setelah meraih kemenangan dramatis (2-1), Minggu malam, di Stadion Metropolitano, pada pekan ketujuh Liga Spanyol.

Pertandingan tersebut diwarnai sejumlah momen kontroversial dari sisi wasit, yang paling mencolok adalah kartu merah bagi bek Los Blancos, Dean Huijsen, dan penalti untuk Atletico, yang membuka jalan bagi kemenangan pasukan pelatih Diego Simeone.

Dari sisi lain, jaringan statistik "Opta" menyebutkan bahwa Atletico Madrid meraih dua kemenangan beruntun di kandang sendiri dalam derbi Madrid di Liga Spanyol untuk pertama kalinya sejak Januari 1977.

Atletico Madrid mengalahkan Real dalam derbi musim lalu di Stadion Metropolitano dengan skor telak (5-2), sehingga mengakhiri kutukan bersejarah tersebut.

Jaringan tersebut menunjukkan bahwa Atletico Madrid melepaskan 9 tembakan tepat sasaran, angka tertinggi mereka dalam sebuah pertandingan Liga Spanyol melawan Real Madrid di bawah asuhan Diego Simeone.

Selain itu, penyerang Atletico, Jonathan David (pencetak gol kedua), telah mencetak gol dalam tiga pertandingan pertamanya di Liga Spanyol.

Jaringan tersebut menambahkan bahwa David adalah satu-satunya pemain yang mencetak gol dalam tiga pertandingan pertamanya bersama Atletico Madrid di kompetisi ini sepanjang abad ke-21.

Ia juga menjadi satu-satunya pemain Atletico Madrid yang mencetak gol dalam pertandingan pertamanya di Liga Spanyol, sekaligus dalam pertandingan pertamanya di derbi melawan Real Madrid di kompetisi ini sepanjang abad ke-21.