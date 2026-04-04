Atlético Madrid menggagalkan tawaran Barcelona terkait Álvarez

Pihak Barcelona menyadari bahwa proses perekrutan Julian Álvarez, penyerang Atlético Madrid, pada bursa transfer musim panas mendatang, sama sekali tidak akan mudah.

Alvarez dikenal karena kecepatan dan pergerakannya yang dinamis, serta kemampuannya mencetak gol, yang membuatnya sangat cocok dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih Barcelona, Hans Flick.

Surat kabar "Sport" melaporkan bahwa Barcelona berencana melakukan pertukaran pemain dengan Atletico Madrid untuk mendapatkan Alvarez.

Barcelona berusaha meyakinkan Atletico Madrid untuk menerima sejumlah uang, ditambah Mark Casado atau Ferran Torres, agar mereka mengizinkan Alvarez pindah ke Barcelona.

Surat kabar tersebut mencatat, "Atlético Madrid telah memberi tahu pihak Alvarez bahwa mereka tidak akan menerima pengurangan harga, bahkan jika pemain dimasukkan dalam kesepakatan, dan kesepakatan harus langsung dan bersih, dengan nilai mencapai 100 juta euro."

Dalam kondisi ini, Barcelona tidak melihat kesepakatan tersebut sebagai sesuatu yang mungkin atau menguntungkan bagi klub Catalan, mengingat risiko besar yang timbul dari investasi sebesar itu.

