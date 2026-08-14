Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, mencoret bintang Argentinanya, Julian Alvarez, dari daftar tim untuk menghadapi laga persahabatan melawan klub Prancis Olympique Marseille pada Sabtu besok, sehingga menunda debutnya bersama "Los Rojiblancos" di musim baru, di tengah situasi ketidakpastian yang menyelimuti masa depannya dan keinginannya untuk hijrah ke Barcelona.

Menurut surat kabar Catalan "Sport", pencoretan Alvarez memang sudah diperkirakan, mengingat ia baru menjalani 5 hari latihan fisik bersama tim selama masa persiapan. Namun, situasinya tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, setelah ia memberitahu pelatihnya Diego Simeone dalam sebuah pertemuan yang mempertemukan keduanya pada Rabu lalu, bahwa ia tidak merasa cukup antusias untuk melanjutkan kariernya bersama Atletico.

Alvarez Bersikeras Pergi dan Meminta Pertemuan Mendesak

Menurut laporan tersebut, Alvarez ingin pindah ke Barcelona, sementara sang pemain dan lingkungannya meminta diadakan pertemuan mendesak dengan Miguel Angel Gil Marin, CEO Atletico Madrid, untuk membahas masa depannya.

Gil Marin tidak berada di ibu kota Spanyol selama beberapa hari terakhir karena menghabiskan masa liburan, sehingga menyebabkan penundaan pertemuan yang dinanti tersebut, di saat spekulasi kian meningkat mengenai kemungkinan kepergian penyerang Argentina itu.

Simeone Ingin Mempertahankan Bintangnya

Daftar Atletico Madrid mencakup hampir seluruh elemen tim, kecuali Alexander Sorloth yang cedera, di samping para pemain internasional yang bergabung dengan persiapan pada pekan ini, yaitu Alex Baena, Marcos Llorente, dan kiper Musso, ditambah Alvarez.

Absennya keempat pemain tersebut dari perjalanan tim ke Marseille memang sudah diperkirakan, tetapi daftar pemain untuk pertandingan ini memiliki arti khusus karena situasi Alvarez, yang menurut data menunjukkan bahwa ia tidak ingin mengenakan seragam Atletico lagi.

Di sisi lain, Simeone tetap bersikeras mempertahankan penyerang Argentinanya, karena menganggapnya sebagai salah satu elemen terpenting dalam proyek serangannya, meski keputusan akhir sang pemain mungkin lebih rumit, terutama di tengah tekanan mental yang ia rasakan akibat situasi saat ini.

Laga Melawan Malaga Bisa Menyingkap Sikap Akhirnya

Kini seluruh perhatian tertuju pada pekan depan, ketika Atletico Madrid memulai perjalanannya di Liga Spanyol dengan menghadapi Malaga di kandangnya pada 19 Agustus.

Secara teori, para pemain internasional diperkirakan akan masuk dalam perhitungan Simeone pada pertandingan tersebut setelah mereka mendapatkan waktu yang cukup untuk bersiap, sehingga menjadikan keikutsertaan Alvarez sebagai titik penantian besar.

Adapun pertandingan kedua Atletico di liga juga akan berlangsung di kandangnya melawan Villarreal, di mana reaksi para suporter terhadap penyerang Argentina itu akan menjadi faktor yang bisa memengaruhi perkembangan krisis ini.

Akankah Kisah Joao Felix Terulang?

Para pejabat Atletico Madrid juga menantikan sikap suporter tim terhadap Alvarez, sebab sambutan yang sangat negatif terhadap sang pemain bisa mendorong keadaan menuju skenario yang lebih rumit.

Situasi ini mengingatkan pada apa yang pernah terjadi sebelumnya dengan pemain Portugal Joao Felix, ketika para suporter Atletico mengambil sikap menentangnya karena keinginannya untuk pergi, sebelum akhirnya berujung pada kepergiannya dari klub tersebut.