Atlético Madrid memburu mangsa di danau Milan

Atlético Madrid berupaya memperkuat lini pertahanannya pada musim panas mendatang melalui transfer menarik dari Serie A.

Menurut situs Fichajes, Atlético Madrid fokus untuk merekrut Pervis Estupinan, bek sayap asal Ekuador berusia 28 tahun, yang saat ini bermain untuk Milan.

Atlético berencana untuk merekrut Estupinan karena performa yang tidak konsisten dari bek sayap Matteo Ruggeri, yang bergabung dari Atalanta, dan belum sepenuhnya membuktikan dirinya di mata staf pelatih.

Estupinan dapat bermain sebagai bek sayap serang atau bek sayap klasik, yang sejalan dengan skema taktis yang diterapkan oleh pelatih Diego Simeone.

Tidak diragukan lagi, kembalinya ke La Liga akan disambut dengan antusias oleh Estupinan, yang sebelumnya pernah bermain untuk Almería, Real Mallorca, Villarreal, Osasuna, dan Granada.



Getty Images

Baca juga

