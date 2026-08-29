Atletico Madrid Kirim Pesan Terakhir soal Alvarez

Matteo Alemany, direktur olahraga Atletico Madrid, menegaskan bahwa klub tetap pada sikapnya terkait masa depan pemain Argentina Julian Alvarez, seraya menyebutkan bahwa sang pemain kini sedang dalam perjalanan untuk kembali fit, setelah ia kembali berlatih menyusul periode singkat di mana ia absen akibat gangguan kesehatan.

Dalam pernyataannya kepada saluran "Movistar" jelang laga menghadapi Sevilla, Alemany mengatakan bahwa pertandingan di Sanchez Pizjuan tidak akan mudah, menjelaskan: "Pertandingan-pertandingan ini selalu sulit. Stadion Sanchez Pizjuan adalah stadion yang sangat sulit, dan Sevilla menampilkan awal musim yang luar biasa. Selalu ada ketegangan, tetapi juga kepercayaan diri."

Mengenai masa depan Alvarez, Alemany cukup menegaskan sikap Atletico Madrid, dengan mengatakan: "Kami sudah sangat jelas dan tegas dalam hal ini. Dewan direksi telah mengeluarkan pernyataan mengenai hal ini, dan CEO menegaskannya dengan jelas dan tegas. Saya rujukkan kalian ke sana; untuk apa saya berkata lebih banyak?"

Alemany menyinggung kemungkinan kembalinya penyerang asal Argentina itu untuk tampil bersama tim pada pertandingan mendatang, dengan menjelaskan bahwa Alvarez mengalami beberapa hari di mana kondisinya tidak baik, tetapi ia telah kembali berlatih, seraya menambahkan: "Ia berlatih kemarin, dan kami berharap ia segera pulih serta siap untuk laga La Liga berikutnya."

Pejabat Atletico itu mengungkapkan pembicaraannya dengan Alvarez selama latihan terakhir, seraya menegaskan bahwa kondisi sang pemain terlihat baik, sambil menunggu ia memulihkan kebugaran penuhnya dan kembali masuk dalam perhitungan tim pelatih pada periode mendatang.

Pernyataan Alemany ini muncul di tengah berlanjutnya spekulasi seputar masa depan Alvarez, dengan mendekatnya penutupan bursa transfer, sementara Atletico Madrid tetap pada sikapnya yang telah diumumkan terkait bertahannya sang penyerang bersama tim.