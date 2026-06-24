Atlético Madrid berhasil merebut target transfer FC Barcelona: 'Segera diselesaikan'

Atlético Madrid akan memperkuat skuadnya dengan Alejandro Grimaldo, demikian dipastikan oleh pakar transfer Matteo Moretto pada Rabu. Dengan demikian, tim asuhan Diego Simeone berhasil mengungguli Barcelona dalam perebutan bek kiri asal Bayer Leverkusen tersebut.

Bek berusia 30 tahun ini tidak kekurangan minat dari negara asalnya: baik Atlético Madrid maupun Barcelona sama-sama mengincar bek asal Spanyol tersebut, menurut Mundo Deportivo. Namun, pilihannya kini tampaknya telah jatuh pada klub asal Madrid tersebut.

Moretto sebelumnya menyebutkan bahwa pihak Jerman meminta 25 juta euro termasuk bonus kepada Atlético Madrid. Klub yang menempati peringkat keempat pada musim LaLiga sebelumnya itu kabarnya awalnya tidak bersedia memenuhi permintaan tersebut, namun kesepakatan tampaknya tiba-tiba sudah dekat.

Menurut Moretto, Atlético dan Leverkusen telah mencapai kesepakatan dan sedang menyelesaikan perjanjian tersebut. Diperkirakan kedua belah pihak dapat menyelesaikan negosiasi pada hari Rabu.

Pemain yang telah 14 kali membela timnas Spanyol ini diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun bersama tim asal ibu kota tersebut. Kontraknya bersama Leverkusen akan berakhir pada musim panas 2027.

Dengan demikian, Grimaldo tidak akan kembali ke klub tempat ia menempuh pendidikan akademi. Bek ini berhasil menembus tim cadangan di La Masia, namun tidak pernah melakukan debut di tim utama klub asal Catalunya tersebut. Pada 2016, ia dijual ke Benfica dengan harga lebih dari dua juta euro.

Di Benfica, ia benar-benar bersinar dan tampil dalam 303 pertandingan, di mana ia mencetak 27 gol dan memberikan 66 assist. Pada tahun 2023, Leverkusen merekrutnya secara gratis.