Al Ahli Saudi memainkan peran dalam penundaan penunjukan mantan pelatih Jermannya, Matthias Jaissle, untuk menangani Newcastle United asal Inggris pada periode mendatang.

Jaissle telah mengajukan pengunduran dirinya dari kursi kepelatihan Al Ahli, pada Kamis lalu, guna mengemban tanggung jawab di klub Newcastle United, menggantikan pelatih sebelumnya Eddie Howe, pada musim mendatang.

Meskipun urusan tersebut telah dituntaskan secara final, hingga kini Newcastle belum mengumumkan penunjukan pelatih Jerman itu ke posisinya secara resmi.

Jurnalis Saudi Khalid Al Zahrani mengatakan bahwa penyebabnya adalah klub Al Ahli sendiri, di mana mereka meminta Newcastle untuk menunda pengumuman penunjukan Jaissle, sampai mereka mengontrak seorang direktur teknik baru yang akan memimpin tim Saudi tersebut pada musim mendatang.

Sejak kepergian Jaissle, nama Al Ahli dikaitkan dengan perekrutan sejumlah pelatih, seperti duo Spanyol Xavi Hernandez dan Marcelino, serta trio Portugal Vitor Pereira, Nuno Santo, dan Sergio Conceicao, di samping pelatih Jerman Ole Werner.

Manajemen Al Ahli berupaya menuntaskan urusan pelatih secepat mungkin, agar sang pelatih dapat memimpin persiapan-persiapan akhir tim, terutama dengan semakin dekatnya pergelaran musim yang menyaksikan keikutsertaan Al Ahli di lebih dari satu turnamen domestik dan kontinental.

Al Ahli memulai musim baru secara resmi pada 13 Agustus mendatang, ketika menghadapi Al Diriyah, pada pekan pertama Liga Roshn Saudi.

Perlu diingat bahwa Al Ahli tengah mengincar gelar juara Liga Saudi yang absen dari lemari trofinya sejak 2016, serta mempertahankan gelar Liga Champions Elite Asia yang mereka raih dalam dua musim terakhir.