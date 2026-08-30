Atas perintah Mourinho: Valverde kenakan jubah pelatih di Real Madrid

Fede Valverde berubah menjadi perpanjangan tangan pelatih Jose Mourinho di dalam lapangan, setelah pemain asal Uruguay itu menjadi penghubung yang diandalkan pelatih asal Portugal untuk melakukan penyesuaian taktis selama dua pekan pertama liga.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Valverde adalah sasaran instruksi Mourinho ketika sang pelatih ingin melakukan penyesuaian taktis pada tim selama dua pertandingan tersebut, di mana pada kedua laga itu ia mendekat ke bangku cadangan untuk menerima instruksi pelatihnya dan menyampaikannya kepada rekan-rekannya.

Dengan tampil di posisi yang lebih dalam, pemain asal Uruguay itu menjadi penguasa segalanya, mulai dari bertahan dan menyerang hingga kepemimpinan, dan berkat torehan satu assist selama dua pertandingan, Valverde menjadi pilar tempat keseimbangan tim yang memiliki lini serang menawan itu dapat dibangun.

Mourinho sangat jelas dalam konferensi pers yang mendahului pertandingan liga kedua melawan Real Sociedad, ketika ia berkata: "Saya tidak ingin Fede bermain di sayap atau di posisi bek sayap, saya menginginkannya sebagai gelandang."

Dan itulah yang benar-benar terjadi, karena pemain bernomor punggung 8 di Real Madrid itu menjadi pilar utama dalam membangun serangan dari belakang, dan ia juga mengemban, di tengah cedera Tchouameni, tugas mengamankan tim secara defensif.

Dengan tampil di lini tengah bersama Bernardo Silva, kemitraan di antara keduanya tampak sebagai pilihan yang mampu memberikan permainan lebih banyak kelancaran serta meredam serangan lawan.

Perpanjangan tangan Mourinho

Dua pertandingan pertama memperjelas bahwa perintah dan penyesuaian taktis Mourinho memiliki penerima tertentu, karena pada kedua laga itu, setelah gol Asensio dan gol kedua Mbappe, Mourinho memanggil Valverde untuk menerima instruksinya dan menyampaikannya.

Bagi seorang pelatih yang begitu banyak turun tangan selama pertandingan, keberadaan peran ini menjadi hal yang mendasar. Pelatih asal Portugal itu memilih sang pemilik ban kapten untuk menjalankan tugas tersebut, karena ia ingin kaptennya memikul tanggung jawab kepemimpinan, tanggung jawab yang tahun lalu menuai kritik dari para suporter.

Tampaknya tugas baru ini, di dalam maupun di luar lapangan, meninggalkan pengaruh besar pada sang pemain, di mana Valverde tampil dalam dua pertandingan itu dengan kepribadian seorang kapten yang lebih kuat, disertai fokus defensif di posisinya sebagai poros tumpuan tim, di samping menyuguhkan energi yang selama ini menjadi ciri khasnya.

Pelatih asal Portugal itu memang selalu terkenal dengan kemampuannya mengeluarkan versi terbaik para pemain lini tengah, dan pada diri pemain asal Uruguay itu ia memiliki pemain yang ideal bagi gaya permainannya.

Kemampuannya bermain di semua posisi lini tengah memungkinkannya membentuk kemitraan dengan Bernardo serta menjalankan peran defensif utama, atau bermain di samping Tchouameni maupun Camavinga dan memperoleh kebebasan lebih besar untuk bergerak maju dan mundur.

Angka-angka memihaknya

Valverde memperoleh rata-rata rating 8 dalam dua pertandingan pertamanya dari platform Flashscore, dan ia juga mencatat tingkat keberhasilan operan 93% dan 97% selama dua pertandingan liga.

Selain itu, melawan Espanyol ia memenangi empat duel, menuntaskan tiga tekel dengan sukses, dan salah satu tembakannya dari luar kotak penalti membentur tiang gawang.

Dan melawan Real Sociedad, Valverde tampil dalam versinya yang paling variatif, setelah menyumbang satu assist, memberikan dua umpan kunci, melepaskan satu tembakan ke arah gawang, memenangi tiga duel, dan mencatat tingkat keberhasilan tekel 100%.

Valverde menyuguhkan sedikit dari segala hal, seperti yang biasa ia lakukan sejak kedatangannya ke Madrid, karena ia menjadi salah satu pemain favorit para suporter berkat dedikasinya di setiap pertandingan; pemain asal Uruguay itu menjelmakan gairah dalam segala detailnya.

Kini, setelah kepergian Carvajal, Valverde mewarisi ban kapten, dan ia harus membuktikan bahwa ia telah belajar dari para pemimpin besar yang pernah berbagi ruang ganti dengannya, serta memimpin generasi baru menuju kesuksesan, sebuah tugas yang telah digarap sang pelatih sejak kedatangannya, karena keberadaan Valverde sebagai pemain penting dalam tim selalu mendekatkan Real Madrid pada perebutan gelar-gelar terpenting.

Mourinho memilih Valverde untuk menjadi perpanjangan tangannya di dalam lapangan, karena pada dua pertandingan liga pertama, pemain asal Uruguay itu mendekat ke bangku cadangan usai gol-gol Real Madrid untuk menerima instruksi sang pelatih. Pelatih asal Portugal itu berupaya memperkuat peran kepemimpinan kaptennya.



Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"