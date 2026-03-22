Atalanta vs Hellas Verona 1-0: ringkasan pertandingan

Atalanta vs Hellas Verona 1-0
Pencetak gol: Zappacosta 37’ babak pertama.
ATALANTA (4-4-2): Carnesecchi 6,5; Scalvini 6,5, Djimsiti 6,5, Kolasinac 6,5 (Hien 6 31’ babak kedua); Zappacosta 7,5, De Roon 7 (Samardzic sv 43’ babak kedua), Ederson 7 (Pasalic 6 18’ babak kedua), Bernasconi 6; De Ketelaere 6 (Musah 6 31’ babak kedua), Zalewski 6,5 (Raspadori 6 19’ babak kedua); Krstovic 7. Pelatih: Palladino 6,5.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò 6; Nelsson 5,5, Edmundsson 5,5, Valentini 5; Belghali 6,5, Akpa Akpro 6 (Bernede masuk 40’ babak kedua), Gagliardini 5,5 (Al-Musrati 6 21’ babak kedua, Harroui 6 (Suslov 6 21’ babak kedua), Frese 5 (Oyegoke 6 1’ babak kedua); Bowie 5 (Sarr 6 33’ babak kedua), Orban 6. Pelatih: Sammarco 5,5.
Wasit: Ayroldi (Molfetta) 6.
Kartu kuning: Edmundsson, Valentini, Gagliardini, Hien.
Waktu tambahan: 1’ dan 4’.