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rowe cremonese bolognaGetty Images

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Atalanta resmi mendapatkan Rowe: nominal transfernya

Atalanta

Pemain sayap Inggris kelahiran 2003 itu datang ke tim asuhan Sarri.

Resmi, Jonathan Rowe bergabung dengan Atalanta. Operasi ini diselesaikan dengan nilai 35 juta euro plus 5 juta euro bonus, dengan formula pinjaman dan kewajiban pembelian permanen: pemain Inggris itu hanya menginginkan Atalanta.


TAMBAHAN KEKUATAN - Untuk Maurizio Sarri, ada winger baru untuk formasi klasik 4-3-3 miliknya yang kini juga sedang ia terapkan di Bergamo. Raspadori, Zalewski, Elmas, dan pemain muda Cassa sejauh ini bergantian di kedua sisi sayap, tetapi sang pelatih meminta upaya tambahan dan klub bergerak untuk memenuhinya.



NILAI TRANSFER - Kesepakatan final antara Atalanta dan Bologna tercapai berdasarkan pinjaman dengan kewajiban pembelian permanen senilai 35 juta euro plus 5 juta euro bonus. Dalam kesepakatan itu juga ada persentase dari penjualan kembali di masa depan, sekitar 10%. Dalam transfer ini, Bologna juga mendapatkan Federico Cassa, gelandang serang kelahiran 2006.




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