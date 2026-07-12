Aston Villa merebut Manzambi dari Newcastle

Sepertinya transfer Johan Manzambi ke Newcastle sudah hampir rampung, namun bintang Tim Nasional Swiss itu justru memilih Aston Villa. The Magpies telah mencapai kesepakatan dengan Freiburg senilai sekitar 60 juta euro, tetapi gagal mendapatkan persetujuan dari sang pemain, yang kini sedang menyelesaikan proses transfernya bersama The Villans.





Piala Dunia yang luar biasa! - Johan Manzambi, setelah mencetak 3 gol dan 2 assist di Piala Dunia 2026, akan menjadi pengganti Amadou Onana, yang mengalami cedera ligamen silang saat membela Belgia.