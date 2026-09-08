Aston Villa memanfaatkan blunder Sommer secara maksimal dan kembali tahu rasanya menang

Aston Villa akhirnya kembali merasakan kemenangan. Juara Liga Europa asal Birmingham itu pada Rabu di matchday pertama fase liga Liga Champions menang 3-2 atas Club Brugge. Ian Maatsen tampil sebagai starter untuk Villa, sementara Marco Bizot dan Lamare Bogarde, yang masuk sebagai pemain pengganti, duduk di bangku cadangan.

John McGinn mencetak gol pertama di Liga Champions musim ini setelah laga berjalan sebelas menit. Gelandang asal Skotlandia itu melepaskan tendangan melengkung indah ke sudut kiri bawah, melewati Yann Sommer yang tak berkutik. Club Brugge bangkit dan menyamakan kedudukan lewat penyelesaian terarah Hugo Vetlesen.

Villa memulihkan keunggulan pada pertengahan babak pertama. Emiliano Buendía bergerak cerdik untuk bebas di kotak penalti dan kemudian menaklukkan Sommer dari jarak dekat. Situasi menjadi makin buruk bagi Club Brugge ketika Sommer yang keluar dari sarangnya salah mengantisipasi bola panjang, sehingga Nicolas Jackson bisa lolos dan menceploskan bola untuk membuat skor menjadi 1-3.

Club Brugge kembali mendapat harapan ketika bola menunjuk titik penalti setelah terjadi handball. Nicolo Tresoldi kemudian sukses mencetak gol untuk tim tuan rumah. Para suporter raksasa Belgia itu kembali percaya pada peluang kejutan dan mulai memberikan dukungan penuh kepada tim. Villa juga semakin berada di bawah tekanan.

Pahlawan penalti Tresoldi tak lama setelah gol 2-3 nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan. Namun, ia kurang beruntung karena kiper Zion Suzuki menghalau peluang tersebut. Tak lama berselang, Bogarde menjalani debutnya bersama Villa, yang jauh kurang dominan setelah jeda.

Club Brugge meningkatkan tekanan dalam sepuluh menit terakhir dan berkali-kali menciptakan momen berbahaya di depan gawang Suzuki. Aston Villa mampu bertahan dan langsung mengamankan tiga poin pada awal kiprah mereka di Liga Champions.

Suntikan moral yang besar bagi tim asuhan Unai Emery, karena di Premier League mereka belum pernah menang sama sekali. Bahkan dalam tiga pekan pertandingan, juara Liga Europa itu juga belum mencetak satu gol pun.