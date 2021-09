Ashley Cole: Bintang AC Milan Zlatan Ibrahimovic Berkepribadian Ganda, Saya Pernah Diajak Berantem!

Legenda Chelsea itu menceritakan rasanya berbagi ruang ganti dengan striker veteran asal Swedia

Ashley Cole berkata bomber veteran AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, punya "kepribadian ganda" karena personanya berbeda saat menghadapi media dibandingkan di ruang ganti.

Legenda Chelsea itu pernah menjadi rekan satu tim Ibrahimovic saat keduanya membela LA Galaxy antara 2018 hingga 2019.

Pria 40 tahun itu menghabiskan satu setengah tahun di AS Roma sejak Juli 2014 sebelum akhirnya ke Amerika Serikat pada Januari 2016, dan sekitar dua tahun kemudian mantan striker Manchester United itu menyusulnya.

Cole menceritakan bagaimana kelakuan Ibrahimovic yang terlalu jujur tanpa tedeng aling-aling saat mengkritik rekan-rekannya.

"Kepribadiannya ganda, bersama kami di ruang ganti ia brilian, pendiam, sangat rendah hati, tetapi di depan media ia layaknya dewa," ujar Cole dalam A League of Their Own.

"Pernah suatu waktu ia masuk ruang ganti dan mengkritik pemain lain, entah itu sentuhan yang buruk, tak bisa berlari, lamban, tetapi di depan media, personanya berubah."

Di Los Angeles, Cole ditunjuk sebagai kapten dan membeberkan bahwa striker Swedia itu pernah mengkonfrontasinya.

"Pernah sekali, hendak mengajak saya adu hantam," beber Cole. "Dan saya berkata: 'Turunkan tanganmu', saya sangat serius, tentunya."

"Saya berpikir: 'Anda boleh jadi berkata benar, tetapi turunkan tanganmu'."

Cole lantas memutuskan gantung sepatu pada 2019 setelah kembali ke sepakbola Inggris dengan membela Derby County, tetapi Ibrahimovic, di usianya yang ke-39, masih melaju bersama Rossoneri di Serie A.

Legenda Paris Saint-Germain itu sedang bersiap untuk kembali ke lapangan setelah menjalani operasi lutut kiri dan bisa tampil melawan Lazio, Minggu (12/9), dan saat Milan menghadapi Liverpool, Kamis (16/9) dini hari WIB.