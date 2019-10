ASEAN Sepakat Ingin Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2034

Sebelumnya Indonesia bersama Australia sudah mengajukan diri jadi tuan rumah.

Negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN), sudah sepakat menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Meski Indonesia bersama sudah mengajukan diri untuk menghelat pesta sepakbola termegah di jagat bumi ini.

Kesepakatan tersebut terjadi setelah pertemuan The 9th ASEAN Senior Officials Meeting on Sports (SOMS-9) di Manila Filipina, Senin (7/10). Ada sejumlah poin yang dituangkan.

Delegasi Indonesia dipimpin Sesmenpora Gatot S Dewabroto, menghadiri acara tersebut. Dijadwalkan agenda tersebut berlangsung sampai 8 Oktober, yang kemudian dilanjutkan ke pertemuan 5th ASEAN Ministerial Meeting (AMMS-5) di kota yang sama.

"Namun demikian ASEAN saling mengingatkan diri bersama, bahwa the Chairman’s Statement of the 34th ASEAN Summit on the development of a joint bid to host the FIFA World Cup sudah menyatakan tentang kebersamaan ASEAN untuk tetap mencalonkan diri bagi bidding tersebut. Sebelum pembahasan tersebut, Delegasi Indonesia telah berkonsultasi dengan PSSI, yang intinya untuk dilakukan pembahasan bersama antara AFC, AFF dan Sekretariat ASEAN," demikian pernyataan tertulis dari SOMS-9.

"Kesimpulannya: Jangan sampai mengecilkan kesepakatan ASEAN, tidak mungkin seluruh negara ASEAN menjadi lokasi pertandingan (maksimal mungkin 3 negara), masing-masing negara ASEAN harus melakukan koordinasi dengan federasi sepakbolanya, dan ASEAN harus memanfaatkan momentum giliran kawasan Asia di tahun 2034 dengan maksimal, karena jika tidak akan jatuh pada Tiongkok."

Pada pertemuan tersebut, seluruh negara ASEAN mendukung sepenuhnya pencalonan Indonesia untuk bidding U-20 Piala Dunia tahun 2021, yang penentuannya akan dilakukan pada tanggal 23 atau 24 Oktober 2019 menghadapi Brasil dan .