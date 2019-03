AS Roma Siap Jual Cengiz Under Dengan Harga £50 Juta

AS Roma kabarnya akan menjual Under demi mendapatkan dana segar untuk berbelanja pemain pada musim panas nanti.

AS Roma dikabarkan bertekad akan menjual gelandang Cengiz Under pada bursa transfer musim panas mendatang.

Under, yang terikat kontrak di AS Roma hingga akhir musim 2021/22, disebut-sebut akan meninggalkan Giallorossi. Sejumlah klub kabarnya sedang mengicar pemain berusia 21 tahun itu, di antaranya Arsenal, Manchester United, dan Tottenham Hotspur.

Dilansir Corriere dello Sport, pihak AS Roma merasa perlu menjual Under pada musim panas nanti demi mendapatkan dana segar untuk berbelanja pemain dan memperkuat skuat jelang musim 2019/20.

AS Roma kabarnya akan melepas Under jika ada tawaran yang mencapai angka £50 juta.

The Gunners diyakini mengajukan tawaran terhadap Under pada bursa transfer musim dingin Januari lalu, namun ditolak AS Roma.

Under mencetak enam gol dan membuat sembilan assist dari 25 penampilan untuk AS Roma di berbagai ajang kompetisi pada musim ini.