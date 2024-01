Jose Mourinho Dikhianati AS Roma?! The Special One 'OTW' Timnas Brasil?

Pemilik AS Roma dikabarkan telah mencari pelatih baru, membuat Jose Mourinho merasa dirinya dikhianati dan akan hengkang ke tempat lain.

Mou merasa dikhianati Roma

Petinggi Giallorossi mencari pelatih baru

The Special One dikaitkan dengan pekerjaan timnas Brasil

APA YANG TERJADI? Kontrak Jose Mourinho di AS Roma akan habis akhir musim ini, dan kini masa depan The Special One terus diperdebatkan. Football Italia mengklaim bahwa Giallorossi kini tengah mencari pelatih baru, yang membuat Mourinho kecewa.'

APA YANG DIKATAKAN: "Sejujurnya saya tidak percaya itu benar, karena bagi saya kejujuran dan timbal balik itu penting. Saya tidak punya alasan untuk menganggap keluarga Friedkin tidak jujur, tidak memahami balasannya. Saya percaya kejujuran mereka 1000 persen. Saya belum menandatangani kontrak dengan Roma, tapi saya telah memberikan janji saya buat Roma," ucap Mourinho dikutip dari Football Italia.

SITUASINYA: Seandainya kontrak Mourinho tidak diperpanjang Roma, ia tampaknya tidak akan kesulitan untuk mendapatkan klub baru, karena dia dilaporkan telah mendapat tawaran dari Newcastle dan timnas Brasil.

"Saya tidak tahu apakah benar atau salah tentang Brasil karena mereka tidak berbicara langsung dengan saya. Saya mengatakan kepada agen saya bahwa sampai klub memutuskan apakah saya akan bertahan atau tidak, saya tidak ingin tahu atau bernegosiasi dengan klub lain," imbuhnya.

APA SELANJUTNYA MOURINHO? The Special One akan melanjutkan perjuangannya bersama Roma di sisa musim ini, dengan mereka bakal menghadapi Atalanta pada lanjutan Serie A, Senin (8/1) dini hari WIB.