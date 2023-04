"Dasar Mental Tempe!" - Kritik Pedas Bos AS Roma Jose Mourinho Buat Tammy Abraham

Jose Mourinho kembali berkomentar soal penurunan performa Tammy Abraham di musim ini.

Mourinho soroti mental Abraham

Baru cetak tujuh gol dari 39 laga

Sang manajer tetap percaya kepada striker asal Inggris tersebut

APA YANG TERJADI? Manajer AS Roma Jose Mourinho lagi-lagi membahas performa Tammy Abraham di musim ini. Pemain internasional Inggris tersebut tampil mengecewakan sejauh musim ini berjalan setelah hanya mengantongi tujuh gol dari total 39 pertandingan di semua kompetisi. Menurut The Special One, mantan pemain Chelsea tersebut memiliki kekurangan, yakni mental.

APA YANG DIKATAKAN: "Baik Abraham dan [Andrea] Belotti bekerja dengan baik dalam latihan. Jujur saja Belotti punya mentalitas spesial karena ia bermain beberapa hari setelah operasi tangan," ucap Mourinho kepada DAZN.

"Tammy tidak punya mental kuat seperti itu, namun secara teknis Tammy sangat berbakat."

GAMBARAN UMUM: Meski belum kembali ke performa terbaiknya, Mourinho tetap mengapresiasi kinerja Abraham sejauh ini, mengklaim kalau sang striker terhubung dengan baik dengan penyerang lainnya dan yang terpenting adalah Giallorossi meraih kemenangan.

"Kami bermain dengan [Stephan] El Shaarawy, [Paulo] Dybala dan [Lorenzo] Pellegrini, yang bermain dengan striker. Jadi, kami pikir Tammy berinteraksi dengan baik bersama mereka," pungkasnya. "Hal terpenting adalah menang. Saya sedikit lebih filosofis saat memberi tahu Anda bahwa saya tidak khawatir. Para pemain harus memberikan segalanya."

DALAM FOTO:

(C)Getty images

Getty Images

APA SELANJUTNYA? Abraham berikutnya bakal berharap bisa menambah pundi-pundi golnya saat Roma bertandang ke markas Torino, Sabtu (8/4) malam WIB.