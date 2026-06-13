AS, Pochettino soal Pulisic: "Dia kesulitan berjalan, tapi semoga saja tidak ada yang serius"

Pertandingan yang menegangkan terjadi semalam saat tuan rumah AS berhasil mengalahkan Paraguay dengan skor telak 4-1. Pelatih timnas AS juga memberikan kabar terbaru mengenai kondisi Christian Pulisic, yang diganti sebagai tindakan pencegahan pada babak pertama karena masalah pada betisnya: "Dia mendapat tendangan di betisnya dan pada akhir babak pertama mulai merasakan ketidaknyamanan, jadi kami tidak ingin mengambil risiko. Dia kesulitan berjalan. Tapi kami berharap ini bukan masalah serius dan dia bisa siap untuk pertandingan berikutnya," kata dia kepada ESPN.