Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

AS, Pochettino soal Pulisic: "Dia kesulitan berjalan, tapi semoga saja tidak ada yang serius"

World Cup
C. Pulisic
USA

Pelatih timnas Amerika Serikat memberikan kabar terbaru mengenai kondisi Pulisic yang ditarik keluar pada babak pertama saat pertandingan melawan Paraguay

Pertandingan yang menegangkan terjadi semalam saat tuan rumah AS berhasil mengalahkan Paraguay dengan skor telak 4-1. Pelatih timnas AS juga memberikan kabar terbaru mengenai kondisi Christian Pulisic, yang diganti sebagai tindakan pencegahan pada babak pertama karena masalah pada betisnya: "Dia mendapat tendangan di betisnya dan pada akhir babak pertama mulai merasakan ketidaknyamanan, jadi kami tidak ingin mengambil risiko. Dia kesulitan berjalan. Tapi kami berharap ini bukan masalah serius dan dia bisa siap untuk pertandingan berikutnya," kata dia kepada ESPN.

Iklan