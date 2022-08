Ide Gila! Arsenal Latihan Sambil Setel YNWA, Supaya Enggak Keder Hadapi Liverpool (+Video)

Bos The Gunners Mikel Arteta ingin anak asuhnya siap menghadapi atmosfer Anfield

Musim lalu, Mikel Arteta memutar audio fans Liverpool menyanyikan "You'll Never Walk Alone" di sesi latihan Arsenal agar anak asuhnya siap menghadapi atmosfer Anfield. Metodenya, yang diungkap dalam sebuah video Amazon, terbukti tak sukses-sukses amat.

The Gunners akhirnya keok 4-0 saat bermain di Merseyside di ajang Liga Primer Inggris, tetapi sukses menahan armada Jurgen Klopp 0-0 di semi-final Piala Liga Inggris, meski bermain dengan 10 pemain sejak menit awal.

Video sesi latihan unik Arteta itu termasuk dalam dokumenter "All or Nothing", dengan Amazon mengunggah sedikit bocoran di media sosial.

Apa kata Arteta soal atmosfer di Anfield?

"Ada sebuah kata dalam bahasa Spanyol yang kami gunakan dalam bersepeda ketika seorang pesepeda terlihat hebat dan, satu kilometer kemudian, dia [menunjuk ke bawah]. Dia terlihat terjebak, dan kata itu adalah 'bajara'," ungkap manajer Arsenal tersebut.

"Saya pernah mengalaminya di Anfield. Laga berjalan dengan baik dan tiba-tiba saya cuma bisa melihat seragam warna merah bergerak cepat, pertandingannya melewati saya dan saya tak bisa bereaksi."

"Orang-orang bilang 'dia ngapain?' dan saya menjawab 'saya tidak bisa' – secara emosional dan fisik, saya tak bisa mengatasinya. Segalanya terlalu cepat. Cuma pernah sekali saya merasakannya sepanjang karier saya, dan itu di Anfield."

Untuk membantu pemainnya tidak mengulangi 'bajara', Arteta mengajukan "ide gila", yakni memutar suara suporter di Anfield sambil latihan.

Kapan All or Nothing dirilis di Amazon Prime?

Fans Arsenal tak perlu menunggu lama lagi untuk menyaksikan dokumenter tersebut, yang akan dinarasikan oleh fan The Gunners sekaligus aktor beken Daniel Kaluuya.

Dokumenter tersebut akan dirilis pada 5 Agustus 2022, sehari sebelum pasukan Arteta memulai musim Liga Primer Inggris dengan menyambangi Selhurst Park untuk menghadapi Crystal Palace.