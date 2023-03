Legenda Arsenal Tony Adams: Cuma Lionel Messi Yang Lebih Baik Dari Bukayo Saka Sekarang

Tony Adams mengklaim hanya Lionel Messi yang lebih baik dari Bukayo Saka saat ini, dengan ia mendukung sang winger menjadi pemain terbaik musim ini.

Winger Meriam London menikmati musim terbaiknya

Juga membintangi timnas Inggris

Arsenal bersiap menghadiahi kontrak baru

APA YANG TERJADI? Pemain berusia 21 tahun tersebut telah menjadi bintang bagi Meriam London musim ini, membukukan 13 gol di semua kompetisi dan sepuluh assist serta membantu Arsenal menduduki puncak klasemen Liga Primer. Saka juga menarik perhatian saat memperkuat Inggris di Piala Dunia 2022.

APA YANG DIKATAKAN: Mantan kapten legendaris Arsenal Tony Adams percaya Saka sekarang merupakan pemain terbaik dunia, mengatakan kepada The Sun: "Jika ada pemain yang lebih baik di dunia sepakbola saat ini, seseorang yang mencetak gol dan assist, satu-satunya yang bisa memikirkan adalah Lionel Messi. Bukayo benar-benar bersemangat dan alasan Arsenal berada di puncak klasemen. Erling Haaland mungkin mencetak ratusan gol untuk Manchester City dan Marcus Rashford juga mengalami musim yang fenomenal untuk United. Tapi, Bukayo adalah Player of the Year karena dia adalah pemain terbaik Inggris di Piala Dunia dan ia menjadi pemain terbaik untuk tim yang unggul delapan poin di puncak Liga Primer."

GAMBARAN UMUM: Arsenal saat ini sedang dalam proses mencoba mengikat Saka dengan kontrak baru, dengan kesepakatannya saat ini akan berakhir pada 2024, dan Adams sangat ingin melihat kontrak sang winger diperbarui. Dia menambahkan: "Ketika Manchester City membayar £100 juta untuk mengontrak Jack Grealish 18 bulan lalu, saya tidak percaya bahwa mereka bahkan tidak mencoba untuk membeli Bukayo Saka. Bahkan sekarang saya terkesima karena Arsenal mampu mempertahankan seorang anak yang sudah menjadi salah satu talenta terbaik di dunia. Mudah-mudahan, mereka akan segera mengikat Bukayo dengan kontrak baru jangka panjang sehingga saya tidak perlu khawatir. Seperti saya, dia adalah penggemar Arsenal kelahiran London yang lulus dari akademi dan Arsenal mengalir dalam darahnya. Tetapi, meskipun banyak orang di klub yakin dia tidak akan pernah meninggalkan mereka, mereka tidak boleh menerima begitu saja kesetiaan itu."

DALAM FOTO:

Getty

Getty

Getty

APA SELANJUTNYA? Saka terus dikaitkan dengan City baru-baru ini, tetapi kemenangan gelar Liga Primer musim 2022/23 akan menjadi alat tawar-menawar yang berguna bagi Arsenal karena mereka berusaha mengikat talenta muda tersebut dengan kontrak jangka panjang.