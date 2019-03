Arsenal Pantau Cengiz Under?

Under kabarnya menjadi salah satu target buruan Emery untuk musim panas mendatang.

Arsenal dikabarkan sedang memantau winger AS Roma Cengiz Under sebagai target transfer pada musim panas mendatang.

Under, yang terikat kontrak di AS Roma hingga akhir musim 2021/22, disebut-sebut akan meninggalkan Giallorossi. Sejumlah klub kabarnya sedang mengicar pemain berusia 21 tahun itu, di antaranya Arsenal, Manchester United, dan Tottenham Hotspur.

Pihak AS Roma kabarnya mempertimbangkan untuk menjual Under demi mendapatkan dana segar untuk berbelanja pemain dan memperkuat skuat jelang musim 2019/20. Klub Serie A Italia itu tampaknya akan melepas sang winger jika ada tawaran yang mencapai angka £50 juta.

The Gunners disebut-sebut mengajukan tawaran terhadap Under pada bursa transfer musim dingin Januari lalu, namun ditolak AS Roma. Namun, seperti dilansir Calciomercato, klub besutan Unai Emery itu siap melakukan pendekatan lagi untuk mendapatkan sang pemain.

Under mencetak enam gol dan membuat enam assist dari 24 penampilan di ajang Serie A Italia dan Liga Champions pada musim ini.