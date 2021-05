Pemain Pinjaman Arsenal Joe Willock Mungkin Permanen Di Newcastle

Joe WIllock berkata akan mempertimbangkan mempermanenkan statusnya di Newcastle setelah mencetak sejarah Liga Primer Kamis (20/5) WIB usai menang 1-0 melawan Sheffield United.

Willock bergabung dengan The Magpies dari Arsenal sebagai pinjaman di tengah musim dan tampil impresif di bawah arahan Steve Bruce.

Golnya kontra The Blades membuatnya menjadi pemain termuda di Liga Primer yang mencetak di enam laga berturut-turut saat berusia 21 tahun.

Tentang masa depannya, Willock berkata kepada BBC Sport: "Saya tak yakin. Saya perlu berbincang dan melihat apa langkah terbaik. Saya punya banyak teman di sini dan punya hubungan baik dengan fans."

"Ini salah satu pilihan saya dan akan saya pertimbangkan."

Bruce berkata bukan rahasia bahwa ia ingin Willock menetap setelah musim ini.

"Seperti yang saya bilang, ini pisau bermata dua. Kami harus menghormati bahwa ia pemain Arsenal. Jika bisa, kami ingin memboyongnya ke sini," imbuh sang manajer.

"Mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan karena dia pemain yang tepat bagi kami. Joe masih bisa belajar banyak namun kami memberinya kebebasan dan izin untuk maju ke depan. Dia pemain muda yang menikmati permainannya."

Sang gelandang berhasil mencetak enam gol beruntun di liga meski tampil sebagai pengganti di tiga laga pertamanya.

