Pemain-Pemain Medioker Ini Yang Membunuh Arsenal Dari Dalam

Direktur teknik Arsenal, Edu Gaspar, mengungkap kesulitan The Gunners menjual pemain-pemain tak diinginkan. Dia sampai rela membayar untuk mendepak nama-nama yang ia anggap "membunuh" Arsenal dari dalam. Pria asal Brasil itu adalah seorang mantan pemain Arsenal, yang kembali ke haribaan mereka sebagai direktur teknik pada 2019. Edu menceritakan tugas berat yang ia hadapi dalam peran barunya itu: menjual pemain-pemain yang tak memiliki valuasi. Artikel dilanjutkan di bawah ini "Ketika pemain sudah berusia 26 tahun ke atas, digaji tinggi, tapi tak menunjukkan penampilan terbaiknya, dia membunuh Anda," ungkap Edu dilansir dari The Athletic. "Karena pemain seperti itu tak punya valuasi. Pemainnya nyaman - Arsenal, London, semuanya indah dan fantastis - dia juga punya gaji bagus." "Dulu, berapa banyak pemain seperti itu yang kami miliki? 80 persen anggota skuad kami." "Bagaimana cara mendepak pemain seperti itu? Mungkin Anda membayangkan: 'Oh, tak masalah. Musim ini kita mainkan mereka sedikit lebih sering lalu jual mereka'. Tidak, harus realistis." "Usahakan hindari satu tahun lebih lama dengan [pemain] problematis di ruang ganti, yang tidak tampil bagus... buang." "Sekalipun harus membayar. Yang penting mereka pergi, karena orang-orang itu menghalangi jalur pemain lain." "Kadang orang bilang 'mahal, pemborosan'. Saya jawab, 'Bukan, ini investasi.'" Getty/Goal Di bawah kepemimpinan Edu, sudah ada 40 pemain yang dijual. Beberapa, termasuk Pierre-Emerick Aubameyang, Mesut Ozil, Shkodran Mustafi, Sead Kolasinac, sampai Sokratis, bahkan dibayar untuk pergi. Pria 44 tahun itu pun merasa skuad The Gunners saat ini sudah lebih baik. "Katakan pada saya, berapa banyak pemain di skuad yang kami miliki dengan karakteristik seperti itu?" imbuh Edu. "Musim panas tahun depan, lihat saja valuasi pemain yang kami miliki saat ini, kelompok usia pemain kami, dan gaji pemain kami." "Kini, sebagai bagian dari rencana, kami menciptakan valuasi buat pemain yang kami miliki." Pilihan Editor Vanesha "Milea" Prescilla, Dangdut, Sampai Berbagi Ilmu - Penggawa Tokyo Verdy Asal Indonesia Pratama Arhan Ungkap Serba Favorit & Cita-Citanya

