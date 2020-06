"LELUCON!" - Fans Arsenal Uring-Uringan Setelah David Luiz Teken Kontrak Baru

Fans uring-uringan di media sosial saat menanggapi keputusan klub yang memperpanjang kontrak David Luiz di Emirates Stadium.

Luiz menuntaskan transfer senilai £8 juta dari pada musim panas tahun lalu, dan sejak saat itu membuat 33 penampilan di semua kompetisi musim ini, mencetak dua gol.

Bek asal Brasil itu merupakan pemain reguler di skuad utama The Gunners, meski beberapa kali membuat blunder fatal yang merugikan klub.

Performa buruk pemain 33 tahun tersebut kembali muncul dalam partai perdana Arsenal setelah vakum tiga bulan lebih karena pandemi COVID-19, saat menghadapi pekan lalu.

Anak asuh Mikel Arteta kalah telak 3-0 saat bertandang ke markas Manchester City, dengan Luiz yang masuk sebagai pemain pengganti menjadi sorotan setelah menampilkan permainan yang buruk.

Kegagalannya dalam memotong umpan terobosan Kevin De Bruyne membuat bola diterima Raheem Sterling, yang kemudian membuka keunggulan City dan kecerobohannya berlanjut lima menit setelah turun minum.

Luiz harus menerima kartu merah setelah menjatuhkan Riyad Mahrez yang tengah melakukan tusukan ke dalam kotak penalti, dan De Bruyne menggandakan skor bagi City melalui titik putih.

Ia pun kemudian mengakui kesalahannya tersebut dan bersedia untuk mengemban tanggung jawab sepenuhnya dalam wawancara selepas pertandingan, sembari juga menegaskan keinginannya untuk memperpanjang kontrak yang akan habis pada akhir bulan ini.

Meski tidak populer di kalangan fans, Arsenal tetap memberikan kontrak baru berdurasi satu tahun ke depan kepada Luiz, Rabu (23/6), selain juga mengumumkan perekrutan dua pemain pinjaman, Cedric Soares dan Mari secara permanen.

Dan banyak suporter Arsenal langsung meluapkan amarah mereka menanggapi keputusan klub di media sosial, dengan salah satu akun Twitter menuliskan "LELUCON".

Arsenal tetap kalah 2-1 saat mengunjungi markas & Hove Albion, Sabtu (20/6), tanpa kehadiran Luiz, yang juga akan kembali absen saat bertandang ke St Mary's untuk menghadapi , Jumat (26/6) mendatang.

Eks bintang Chelsea itu baru bisa kembali beraksi ketika Arsenal bertemu dua hari setelah dari markas Soton.

Simak beberapa kecaman yang dilontarkan oleh fans Arsenal terkait berita perpanjangan kontrak Luiz di bawah ini.

A week in the life of Arsenal Football Club 📅



June 17

David Luiz error leads to Man City opening the scoring 🤦‍♂️

David Luiz concedes his fourth Premier League penalty of the season 🙄

David Luiz is sent off 🔴



June 24

David Luiz signs new contract ✅ pic.twitter.com/kVM0kYJDku — Goal (@goal) June 24, 2020

DAVID LUIZ?? WHAT A JOKE — Jack Merriman 〽️ (@jackm0429) June 24, 2020

Clearly got no money. Feel sorry for Arteta — Mark Goldbridge (@markgoldbridge) June 24, 2020

Arsenal fans on hearing David Luiz extended his contract at their club 😂😂. pic.twitter.com/lcEnV6C8NH — Wilfred Zahaa🇺🇬 (@WZahaa) June 24, 2020

Everything about Arsenal currently is depressing. How do you award a 29 year old Southampton flop a 4 year contract and then call it rebuilding? David Luiz gives a 0/10 performance and his reward is a contract extension? Goodness me. — WelBeast (@WelBeast) June 24, 2020

Arsenal fans after seeing David Luiz has signed a new contract pic.twitter.com/Fl6TOWrELy — ODDSbible (@ODDSbible) June 24, 2020

Auba when he sees this news pic.twitter.com/bZ1Qp9t8Fb — 🌊™️ (@RealistGlizzy) June 24, 2020

My day is ruined and I woke up no more than 30 minutes ago. — William (fan account) (@OzilThings) June 24, 2020

These deals are terrible. A great lesson as to how to use limited funds in an inefficient manner. pic.twitter.com/iBzUjmCeae — Pain In The Arsenal (at 🏡) (@PainInThArsenal) June 24, 2020

Banter club might as well bring back Jenkinson 👍 — GoonerNick (@NickVann1987_) June 24, 2020

Why luiz?! — julia x (@juliabourletx) June 24, 2020

😂 someone please explain why we have extended Luiz? — Andrew Mitchell (@AndrewM64924364) June 24, 2020