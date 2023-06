Arsenal Ajukan Tawaran Rekor Klub £90 Juta Untuk Declan Rice, Tapi Pembicaraan Transfer Romeo Lavia Alami Kemajuan

Arsenal mengajukan tawaran senilai £90 juta yang merupakan rekor klub untuk Rice, saat mereka juga membuat kemajuan dalam pembicaraan transfer Lavia.

Tawaran pertama Arsenal ditolak

Mengajukan tawaran yang meningkat sebesar £90 juta

Dalam pembicaraan dengan Southampton untuk Lavia juga

APA YANG TERJADI? Arsenal melihat tawaran mereka sebelumnya sebesar £80 juta untuk Declan Rice ditolak West Ham karena The Hammers menghargai sang gelandang lebih dari £100 juta. Namun, The Gunners kini kembali dengan tawaran yang lebih baik, menurut The Athletic, saat Mikel Arteta berusaha untuk mengamankan target musim panas nomor satunya. Tawaran kedua mereka berjumlah total £90 juta termasuk tambahan, yang juga diperkirakan akan ditolak West Ham. Arsenal semakin dekat dengan biaya yang dapat diterima, dan Rice tetap bersikeras untuk menyelesaikan kepindahannya ke Emirates Stadium pada akhir bulan ini, yang memberikan klub keuntungan atas penawar lain.

GAMBARAN LEBIH BESAR: Rice mungkin bukan satu-satunya gelandang baru yang akan bergabung dengan Arteta, menurut Fabrizio Romano, dengan The Gunners juga membuat kemajuan dalam upaya mereka untuk merekrut Romeo Lavia dari Southampton. Namun, mereka belum mengajukan tawaran resmi untuk sang gelandang, dengan The Saints diperkirakan akan meminta biaya rekor klub sekitar £50 juta ($64 juta).

DAN APA LAGI: Manchester United juga tertarik dengan Lavia, namun prioritas mereka tampaknya adalah merekrut Mason Mount dari Chelsea. The Blues juga terus memantau perkembangan karena Mauricio Pochetiino ingin merombak skuadnya di bursa transfer musim panas.

DALAM FOTO:

Getty Images

Getty Images

APA SELANJUTNYA? West Ham setuju untuk berpisah dengan Rice pada musim panas ini, namun mereka telah menjelaskan bahwa dia tidak akan pergi dengan harga yang murah, dan penawar harus sesuai dengan permintaan yang mereka ajukan. Manchester City juga dikabarkan tertarik pada bintang asal Inggris itu, namun raksasa Jerman, Bayern Munich, menarik diri dari persaingan.