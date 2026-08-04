Lembar susunan pemain yang dibagikan kepada media satu jam sebelum laga persahabatan Real Madrid melawan Fiorentina di Austria tidaklah menyesatkan, sebab Trent Alexander-Arnold tampil di posisi bek kanan Real Madrid, sementara Denzel Dumfries akan bermain di depannya sebagai sayap.

Namun, pergerakan ini menyembunyikan sebuah rencana taktis yang dimiliki Mourinho, yang baru terlihat begitu pertandingan dimulai, yaitu menambahkan gelandang ketiga dalam serangan melalui Arnold.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", pemain asal Inggris itu menjadi ancaman tiga dimensi, sebagaimana terlihat dalam hasil imbang 2-2 di Kota Klagenfurt, di mana ia berperan sebagai bek, karena ia masih jelas mengisi posisi tersebut, spesialis bola-bola mati, karena sentuhan-sentuhan brilian miliknya masih hadir, dan kini ia juga menjadi opsi untuk membangun serangan.

Gambaran lengkap dari rencana Mourinho terlihat setelah gol Endrick yang memberi Real Madrid keunggulan 1-0, di mana Arnold adalah satu-satunya pemain yang dipanggil pelatih untuk mendekati bangku cadangan.

Instruksi itu berlangsung selama satu menit 29 detik, dan selama itu ia menjelaskan ruang-ruang yang ingin ia tembus dengan menggunakan umpan-umpannya yang melewati garis pertahanan.

Hal ini menyerupai apa yang ditampilkan Huijsen di Piala Dunia Antarklub, di mana Arnold bertahan ketika memainkan peran sebagai bek, tetapi begitu Real Madrid menguasai bola, ia bergerak ke tengah untuk melihat jalur umpan yang lebih banyak ketimbang Valverde, dan terutama lebih banyak ketimbang Camavinga, yang kembali menampilkan level yang tidak meyakinkan di laga lainnya.

Membaca peran Arnold sebagai gelandang mengungkap fungsi-fungsi tambahan yang dapat ia lakukan, tetapi juga memperjelas bahwa Mourinho kekurangan seorang pemain yang lebih mampu membangun serangan dengan bola di area tengah lapangan, dibandingkan dengan apa yang bisa ditampilkan Valverde dan Camavinga, terutama karena pemain yang disebut terakhir pada dasarnya menjalankan peran yang diisi Tchouameni secara sementara.

Bukan rahasia bagi siapa pun bahwa peran ini, yang memadukan penghubung, kendali, dan pengaturan permainan, merupakan ciri khas Rodri.

Rencana ini (mendatangkan Rodri) untuk saat ini mengalami pembekuan sementara sebagaimana dilaporkan surat kabar "AS", meskipun ada lampu hijau yang diberikan presiden klub Los Blancos pada awal pekan.

Upaya saat ini terfokus pada merampungkan kesepakatan transfer Diomande secara final, lalu setelah itu beralih ke berkas sang juara dunia.

City tidak memberikan tekanan apa pun untuk mempercepat, sementara Rodri sendiri melihat bahwa prosesnya berjalan ke arah yang positif saat ini.

Sementara itu, Mourinho tidak tinggal diam, karena hal itu bukan tabiatnya, dan bukti terbesarnya adalah pencariannya akan solusi dengan menggunakan elemen-elemen yang tersedia baginya di Valdebebas, di mana Arnold menjadi salah satu solusi tersebut sambil menunggu diberi tahu hasil akhir dari berkas Rodri.