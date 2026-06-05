Setelah dipecat dari Liverpool, segera beredar kabar bahwa Arne Slot kemungkinan besar akan tetap berkiprah di Liga Premier. Fulham dikabarkan tertarik pada pelatih asal Belanda tersebut, namun menurut The Athletic, kembalinya Slot ke lapangan-lapangan Inggris dalam waktu dekat tampaknya belum akan terjadi.

Tak lama setelah kepergian Slot, Liverpool sudah memperkenalkan penggantinya. Andoni Iraola datang dari Bournemouth dan mengambil alih tongkat estafet di Anfield.

Posisi pelatih di Fulham kosong minggu ini. Manajer Marco Silva pindah ke Benfica, di mana ia menggantikan José Mourinho sebagai pelatih klub papan atas Portugal tersebut. Kepergian Silva membuat ada satu posisi kosong di Craven Cottage.

The Cottagers dilaporkan langsung membidik Slot, yang menurut The Athletic juga diminati oleh klub-klub lain. AC Milan pun dikabarkan tertarik pada pelatih asal Bergen ini.

Namun, media Inggris tersebut melaporkan bahwa kemungkinan pelatih asal Belanda itu segera menandatangani kontrak dengan klub baru masih kecil.

Pelatih tersebut tampaknya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan mengenai masa depannya. Menurut surat kabar Inggris tersebut, Slot juga terus memantau dengan cermat situasi seputar tim nasional Belanda.

Setelah Piala Dunia, Ronald Koeman kemungkinan akan mundur sebagai pelatih tim nasional. Hingga saat itu, Slot tampaknya tetap membuka semua opsi.