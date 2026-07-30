Arne Slot langsung merespons ketertarikan dari Timur Tengah

Arne Slot merupakan salah satu kandidat teratas untuk menjadi pelatih baru Al-Ahli, demikian dilaporkan Ben Jacobs. Jurnalis Inggris itu kini juga sudah mengetahui bagaimana sikap Slot sendiri terhadap langkah tersebut.

Pada Kamis, terungkap bahwa Eddie Howe telah meletakkan tugasnya sebagai manajer Newcastle United sebelum dimulainya musim baru, setelah serangkaian hasil mengecewakan dalam persiapan pramusim. Hal itu berpotensi memicu karusel pelatih yang sesungguhnya.

Pasalnya, Matthias Jaissle hampir pasti akan menjadi penggantinya. Pelatih Jerman berusia 38 tahun itu dalam waktu dekat akan menandatangani kontraknya di Newcastle, sehingga posisinya sebagai pelatih kepala Al-Ahli dari Arab Saudi akan lowong.

Slot memang menjadi sosok impian, tetapi kedatangannya tampak langsung tidak realistis. Menurut Jacobs, pelatih Belanda berusia 47 tahun itu sama sekali tidak terbuka terhadap tantangan di Timur Tengah. "Ia ingin tetap aktif di Eropa," demikian bunyinya.

Dengan demikian, Slot tidak secara spesifik menyatakan ingin mulai bekerja di KNVB, tempat ia masuk dalam radar sebagai pelatih tim nasional Belanda. Saat ini, kedua pihak disebut sedang berdiskusi.

Mantan pelatih antara lain Feyenoord dan Liverpool itu ingin menandatangani kontrak di Zeist hingga Piala Eropa 2028, tetapi KNVB ingin ia bertahan hingga Piala Dunia 2030.

Sebelumnya, Slot juga sudah menolak tawaran dari Fulham, tempat Álvaro Arbeloa kini memegang kendali. AC Milan juga menunjukkan minat kepada pelatih Belanda itu, tetapi sejak awal tampak nyaris tak punya peluang.