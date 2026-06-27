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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Argentina sedang dalam perjalanan... Mesir akan mengetahui lawannya di babak 32 besar

Egypt
Australia
Mesir
Australia

Pertandingan yang seimbang

Tim nasional Mesir secara resmi lolos ke babak 32 besar Piala Dunia yang diselenggarakan di Amerika Utara, setelah bermain imbang 1-1 dengan tim nasional Iran pada pertandingan ketiga dan terakhir Grup 7, sehingga “Al-Fara’ana” terus melangkah dengan mantap menuju babak gugur.

Timnas Mesir kini mengoleksi 5 poin di peringkat kedua di bawah Belgia yang memimpin klasemen, sehingga memastikan lolos langsung ke babak berikutnya, sementara Iran tetap di 3 poin di peringkat ketiga, menunggu hasil dari grup-grup lain untuk menentukan nasibnya sebagai salah satu dari tiga tim terbaik.

Timnas Mesir akan menghadapi timnas Australia di babak 32 besar, dalam pertandingan yang dinantikan yang akan mempertemukan kekuatan fisik dan keahlian taktis.

Jika berhasil melewati babak ini, mereka akan berhadapan dengan pemenang dari pertandingan antara Argentina dan Cape Verde.

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