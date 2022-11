Argentina Kalah, Suporter Arab Saudi Ejek Lionel Messi Dengan Selebrasi 'Siuuu' Ala Cristiano Ronaldo (+Video)

Suporter Arab Saudi makin menambah luka pada Lionel Messi dan Argentina dengan mengejek mereka melalui selebrasi ikonik 'siuuu' milik Cristiano Ronaldo usai kemenangan bersejarah.

Arab Saudi membukukan salah satu kejutan di Piala Dunia 2022 saat mereka mengalahkan Argentina dengan skor 2-1 dalam pertandingan pembuka grup mereka, Selasa (22/11).

Ribuan penggemar mereka datang langsung ke Qatar, negara tetangga mereka dan jelas menikmati kemenangan atas salah satu tim unggulan juara tersebut.

Ketika suporter Arab Saudi meninggalkan Lusail Iconic Stadium, beberapa orang terlihat meniru perayaan 'siuuu' ikonik Ronaldo saat mereka menikmati kemenangan atas musuh bebuyutannya, Messi.

Saudi Arabia fans really hit the Ronaldo 'SIU' celebration after their win against Argentina 😅



(via @marca) pic.twitter.com/8vKCSIU08R