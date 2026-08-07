Presiden Federasi Sepak Bola Argentina, Claudio Tapia, mengumumkan bahwa manajemen "Tim Tango" tidak akan memberikan tekanan apa pun kepada legenda tim nasional Lionel Messi terkait keikutsertaannya di turnamen Copa America 2028, seraya menegaskan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan bintang Argentina itu sendiri tanpa campur tangan apa pun.

Diamnya Messi setelah epik Piala Dunia

Hingga kini, Messi yang berusia 39 tahun belum mengungkapkan niatnya terkait masa depan internasionalnya, meski penampilannya sangat legendaris di Piala Dunia 2026 yang menyaksikannya mencetak 8 gol dan menciptakan 4 assist, sebelum perjalanan Argentina terhenti di laga final melawan Spanyol dengan kekalahan menyakitkan 1-0 di babak perpanjangan waktu.

Dalam pernyataan kepada stasiun televisi Argentina "TyC", Tapia menekankan penghormatan penuh federasi terhadap kehendak sang kapten tim nasional: "Ini sepenuhnya keputusan pribadinya. Ia telah menjadi simbol turnamen ini seperti halnya di setiap turnamen yang ia ikuti."

Kami melihatnya dalam kondisi terbaiknya

Tapia menambahkan dengan nada kagum: "Pada 2022, kami tidak tahu apakah ia akan bermain di 2026. Ia mengatakan bahwa ia fokus pada setiap pertandingan satu per satu, dan kami telah melihatnya dalam kondisi terbaiknya, jika bukan kondisi terbaiknya sepanjang masa."

Ia melanjutkan: "Kita harus bangga padanya. Aku berharap ia terus menikmati sepak bola, dan kita bisa menikmati menyaksikannya, serta ia mengambil keputusan yang menurutnya tepat."

Dilema Scaloni membuat federasi khawatir

Dalam konteks terkait, Tapia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap masa depan pelatih Lionel Scaloni, yang kontraknya berakhir pada akhir tahun ini, dan mengumumkan setelah kekalahan di final melawan Spanyol bahwa ia akan mempertimbangkan kembali kelanjutannya.

Tapia mengatakan dengan nada tegas: "Rencana pertama, kedua, dan ketigaku adalah Scaloni. Aku ingin ia bertahan, kami semua ingin ia bertahan. Aku harus menghormati keputusannya, dan membiarkannya berpikir matang serta mengambil keputusan yang menurutnya benar."

Ia menambahkan: "Aku tidak bisa memaksanya bertahan jika ia merasa kekurangan motivasi yang diperlukan atau tidak melihat jalan untuk meraih lebih banyak keberhasilan."

Tersukses dalam sejarah

Scaloni yang berusia 48 tahun dianggap sebagai pelatih tersukses dalam sejarah tim nasional Argentina, setelah mengubah penunjukan sementaranya pada 2018 menjadi era emas yang menyaksikan 3 gelar internasional besar secara beruntun: Copa America 2021, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

Tim nasional terbaik dalam sejarah

Tapia menutup pernyataannya dengan pujian penuh emosi terhadap tim nasional: "Ini adalah tim nasional terbaik sepanjang sejarah. Mereka telah membawa kegembiraan bagi seluruh rakyat Argentina, dan berhasil membuat orang-orang merasa menjadi bagian dari satu kelompok."