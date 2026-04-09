Argentina mengecewakan para penggemarnya menjelang Piala Dunia

Timnas Argentina, di bawah asuhan pelatih Lionel Scaloni, bersiap untuk mempertahankan gelar Piala Dunia yang diraihnya pada tahun 2022 di Qatar.

Hasil undian Piala Dunia 2026 menempatkan timnas Argentina, sang juara bertahan, di Grup 10, bersama Aljazair, Yordania, dan Austria.

Timnas Argentina akan menghadapi Honduras dan Islandia dalam pertandingan persahabatan di Amerika Serikat, sebelum Piala Dunia dimulai.

Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa Argentina akan mempertahankan gelar dunianya tanpa harus menghadapi tim-tim dengan level persaingan yang tinggi.

Argentina akan memainkan dua pertandingan persahabatan terakhir sebelum Piala Dunia dimulai, melawan Honduras (peringkat 66 dunia) dan Islandia (peringkat 75 dunia).

Dengan dua pertandingan ini, Argentina mengakhiri masa persiapan yang tidak sesuai dengan harapan para penggemar, karena selama empat tahun terakhir, mereka tidak menghadapi tim-tim kuat yang dapat menjadi tantangan nyata dalam upaya meraih gelar keempat, kecuali pertandingan resmi di kualifikasi Piala Dunia atau turnamen Copa América.

