Arda Guler: Wonderkid Turki Yang Diincar Seluruh Eropa

〰️🔥🔗⚽️〰️〰️🤩 Vamos 🟡🔵 Special banner from #Fenerbahçe fans for their young stars! #FBvGS #ArdaGuler, Turkish Messi" & y not cR7 or Neymar -;) #FenerinMaçiVar #Fenerbahce #Galatasaray pic.twitter.com/iUWeKsWoEG https://t.co/4s91z5iAae