Arbeloa semakin dekat dengan Liga Premier... dan berhadapan dengan Alonso!

Álvaro Arbeloa, mantan bek Real Madrid, kini hanya tinggal selangkah lagi untuk menjabat sebagai pelatih kepala klub Fulham asal Inggris, dalam kesepakatan yang hanya tinggal menunggu penyelesaian prosedur resmi terakhir dan penandatanganan dokumen.

Laporan media Inggris menegaskan bahwa manajemen Fulham telah menetapkan Arbeloa sebagai target utama untuk memimpin tim, dan telah mencapai kemajuan signifikan dalam negosiasi selama beberapa jam terakhir, meskipun kesepakatan tersebut belum diselesaikan secara resmi, sambil menunggu penyelesaian prosedur administratif terakhir.

Meskipun Arbeloa menerima tawaran dari klub-klub Eropa lainnya, termasuk AC Milan dari Italia, namun keteguhan dan minat serius Fulham, ditambah dengan proyek ambisius yang ditawarkan klub asal London tersebut, meyakinkan pelatih asal Spanyol itu untuk memulai karier kepelatihannya di Liga Primer Inggris.

Jika kesepakatan ini terwujud, Arbeloa akan kembali ke Liga Premier Inggris dengan peran yang berbeda, di mana ia akan menghadapi tantangan luar biasa pada laga pembuka musim baru, saat berhadapan dengan sesama warga Spanyol, Xabi Alonso, pelatih Chelsea, dalam derby London yang dinanti-nantikan.

Penunjukan yang kemungkinan terjadi ini menandai langkah baru dalam karier kepelatihan Arbeloa, setelah pengalamannya sebelumnya melatih tim junior, di mana ia akan berusaha membuktikan kemampuannya di salah satu liga terkuat di dunia, di tengah prediksi bahwa Fulham akan mengumumkan kesepakatan ini secara resmi dalam beberapa jam atau hari ke depan.