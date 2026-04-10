Álvaro Arbeloa, pelatih Real Madrid, mencoret dua pemain bertahan dari daftar skuad untuk menghadapi Girona di Liga Spanyol, sementara Ferland Mendy kembali untuk menjalani tes kebugaran menjelang laga melawan Bayern Munich di Liga Champions UEFA.

Real Madrid bersiap menjamu Girona pada Jumat malam ini di stadion “Santiago Bernabéu” di LaLiga, sebelum tim bertolak ke Munich untuk menghadapi raksasa Bayern di “Allianz Arena” pada Rabu mendatang pada leg kedua perempat final kompetisi kontinental, dengan harapan membalas kekalahan kandang 1-2 pada leg pertama.

Untuk persiapan menghadapi Bayern Munich, Arbeloa memutuskan mengistirahatkan duet Trent Alexander-Arnold dan Antonio Rüdiger, karena khawatir kelelahan. Sementara itu, ia akan tetap mengandalkan lini serang utama pada laga hari ini, demi memangkas selisih dengan pemuncak klasemen Barcelona menjadi 4 poin untuk sementara.

Arbeloa memanggil pemain muda Fortia, yang untuk pertama kalinya masuk daftar tim utama, selain Yáñez yang meninggalkan kesan sangat positif saat tampil melawan Elche. Ia juga memasukkan Thiago dan Manuel Ángel dari tim junior.

Baca juga:

Di posisi penjaga gawang, terjadi perubahan pada kiper ketiga, di mana Meister dikirim ke tim Castilla, dan sebagai gantinya dipanggil Javi Navarro.

Mendy kembali masuk daftar setelah pulih dari cedera, dan diperkirakan akan bermain beberapa menit hari ini untuk menilai kesiapan sebelum perjalanan ke Munich. Franco Mastantuono absen karena skorsing.

Daftar Real Madrid untuk menghadapi Girona

Penjaga gawang: Lunin, Fran González, Javi Navarro.

Lini belakang: Carvajal, Militão, Alaba, Asensio, Fran García, Mendy, Huijsen, Fortia.

Lini tengah: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos, Manuel Ángel, Thiago.

Lini depan: Vinícius, Mbappé, Gonzalo, Brahim, Yáñez.