Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

Arbeloa menurunkan tim inti melawan Girona

Real Madrid tetap memelihara harapan untuk bersaing memperebutkan gelar La Liga

Alvaro Arbeloa, pelatih Real Madrid, mengumumkan susunan pemainnya untuk menghadapi Girona, hari ini Jumat, dalam laga pekan ke-31 La Liga.

Real Madrid akan menjamu Girona di Stadion Santiago Bernabéu dalam laga La Liga, sebelum tim ini bertolak ke Munich untuk menghadapi raksasa Bavaria di Stadion Allianz Arena pada Rabu mendatang dalam leg kedua perempat final kompetisi Eropa, dengan harapan membalas kekalahan 1-2 di kandang pada leg pertama.

Untuk mempersiapkan diri menghadapi Bayern Munich, Arbeloa memutuskan untuk mengistirahatkan duo Trent Alexander-Arnold dan Antonio Rüdiger dengan mencoret mereka dari daftar pemain, demi menghindari kelelahan.

Arbeloa menurunkan kekuatan serangan utamanya, dengan mengandalkan kuartet Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Brahim Díaz, dan Jude Bellingham.

Susunan pemain Real Madrid secara lengkap dalam pertandingan hari ini adalah sebagai berikut:

Lunin - Carvajal - Militão - Asensio - Fran García - Valverde - Bellingham - Camavinga - Ibrahim Díaz - Kylian Mbappé - Vinícius Júnior.

Real Madrid saat ini berada di peringkat kedua klasemen La Liga dengan 69 poin, tertinggal 7 poin dari Barcelona yang memimpin klasemen.

