Arbeloa mengakui: Saya di Fulham berkat Real Madrid

Álvaro Arbeloa, pelatih Fulham, berbicara tentang periode sebelumnya bersama Real Madrid, seraya menegaskan bahwa ia akan selalu berterima kasih kepada Los Merengues.

Surat kabar AS memuat pernyataan Arbeloa kepada jaringan DAZN, di mana ia berkata, "Melatih Real Madrid merupakan pengalaman belajar yang luar biasa dan hebat."

Ia menambahkan, "Saya berharap segalanya berjalan lebih baik, bagi klub dan para suporter, tetapi keadaan berjalan sebagaimana adanya. Saya akan selalu berterima kasih kepada Real Madrid. Saya seorang Madridista dan akan selalu begitu. Terutama sekarang, setelah saya juga memiliki seorang teman di bangku cadangan yang memimpin tim."

Ia melanjutkan, "Real Madrid adalah klub sepanjang hidup saya. Saya akan mengikuti semua pertandingannya. Saya berada di sini berkat Real Madrid. Saya telah menghabiskan lebih dari 20 tahun terikat dengan klub ini, dan itu adalah sesuatu yang akan selalu saya bawa di dalam diri saya."

Mengenai Premier League, ia berkomentar, "Yang meyakinkan saya untuk datang ke Fulham adalah proyek yang ditawarkan tim kepada saya, dan semangat yang ditunjukkan oleh para pemilik klub kepada saya."

Ia menjelaskan, "Saya ingin kami menjadi tim yang sangat garang, ketika bola tidak berada dalam penguasaan kami atau ketika kami kehilangannya. Ini hal yang sangat penting dan menuntut banyak hal di semua tingkatan: fisik, mental, dan kolektif. Para pemain harus melakukan hal ini sepenuhnya, karena risiko yang Anda tanggung ketika bertahan ke depan sangatlah besar, tetapi inilah gaya yang ingin saya lihat dari tim saya."

Tentang periode gemilang yang dijalani para pelatih Spanyol di Inggris, ia berkomentar, "Semua pelatih Spanyol memiliki gaya mereka sendiri. Sebagian dari mereka memiliki karier yang panjang seperti Guardiola atau Emery. Iraola sudah berada di sini sejak 3 tahun lalu, Xabi datang ke Chelsea, dan Arteta meraih kemenangan. Saya senang melihat mereka semua sukses, dan belajar dari mereka, karena mereka adalah pelatih yang sangat hebat."

Ia menutup, "Saya menyukai para pemain yang ingin belajar dan bekerja, serta yang menuntut banyak dari diri mereka sendiri. Gonzalo dan Palacios adalah dua pemain yang memiliki bakat luar biasa, dan sama-sama memiliki kepribadian tersebut, ketegasan terhadap diri sendiri, serta ambisi yang saya inginkan dari para pemain muda seperti mereka."

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