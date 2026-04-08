Araujo: Wasit? Ada hal-hal yang jelas bagi semua orang

Ronald Araujo, bek Barcelona, menanggapi kontroversi wasit yang mengiringi kekalahan timnya dari Atlético Madrid dengan skor 2-0, pada leg pertama perempat final Liga Champions di Stadion Camp Nou.

Araujo mengatakan dalam pernyataannya setelah pertandingan: "Sejujurnya, saya tidak suka banyak bicara soal wasit."

Dia menambahkan: "Pada akhirnya, kami memiliki peluang untuk mencetak gol dan mengubah skor, namun kami tidak memanfaatkannya sebagaimana mestinya."

Dia melanjutkan: "Namun, ada hal-hal yang jelas bagi semua orang."

Pertandingan ini diwarnai dengan perubahan dramatis yang secara langsung memengaruhi hasilnya, di mana Barcelona memulai pertandingan dengan tekanan ofensif yang jelas, dan membuang lebih dari satu peluang melalui Marcus Rashford dan Robert Lewandowski, sebelum jalannya pertandingan berubah total pada menit ke-41, ketika wasit mengeluarkan kartu kuning kepada bek Pau Coparce, sebelum teknologi video intervensi dan keputusan berubah menjadi kartu merah langsung.

Keputusan ini memberi Atlético keunggulan jumlah pemain yang jelas, yang segera dimanfaatkan, di mana Julián Álvarez mencetak gol pembuka melalui tendangan bebas yang apik pada menit terakhir babak pertama, sebelum Alexander Sørloth memperbesar keunggulan dengan gol kedua di babak kedua, sehingga menempatkan Barcelona dalam posisi sulit menjelang leg kedua.

Meskipun Hans Flick berusaha mengembalikan keseimbangan melalui pergantian pemain, tim tersebut tetap kesulitan akibat kekurangan jumlah pemain, sehingga hanya mampu melakukan upaya yang tidak berbuah gol.