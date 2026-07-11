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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Apakah wasit lebih memihak Argentina?.. Bek tim Tango menanggapi pertanyaan yang sensitif itu

Argentina vs Switzerland
Argentina
Switzerland
World Cup
Argentina vs Egypt
Egypt
L. Martinez
Argentina
Swiss
AS
Mesir

Pertandingan Mesir itu memicu banyak kontroversi

Lisandro Martínez, bek tim nasional Argentina, terlibat dalam kontroversi wasit yang muncul setelah pertandingan timnya melawan Mesir (3-2) di babak 16 besar Piala Dunia 2026, menegaskan bahwa fokus "para penari tango" sepenuhnya tertuju pada pertandingan melawan Swiss di perempat final, bukan pada pembicaraan di luar lapangan.

Martínez menerima pertanyaan dari surat kabar Spanyol "AS" mengenai apakah ia percaya bahwa wasit memihak timnas Argentina, dan ia menjawab dengan tegas: "Tidak ada yang perlu dikatakan. Wasit melakukan tugasnya dengan sangat baik. Kalian (para jurnalis) lah yang memicu kontroversi. Kami fokus untuk menampilkan yang terbaik di lapangan."

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Mengenai persiapan Argentina untuk pertandingan berikutnya, bek Manchester United itu menyatakan: “Kami fokus pada Swiss dan pada diri kami sendiri. Tujuan kami selalu adalah terus berkembang. Kami semakin baik di setiap pertandingan. Selalu ada ruang untuk perbaikan.”

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Switzerland crest
Switzerland
SUI

Martínez menekankan bahwa timnas Argentina berupaya mewakili para pendukungnya sebaik mungkin, dengan mengatakan: “Kami adalah tim yang telah mewakili rakyat Argentina dengan sangat baik, dan sejak awal kami ingin para pendukung berdiri bersama kami. Kami menjalani setiap pertandingan satu per satu, dan ingin terus berkembang di setiap pertandingan.”

Ia juga mengakui adanya beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama di lini pertahanan, dengan mengatakan: “Kami tidak suka kebobolan gol, jadi kami harus lebih fokus. Lebih baik hal ini terjadi sekarang, agar kami bisa lebih fokus di tahap-tahap akhir turnamen.”


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