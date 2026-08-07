"BREAKING: Newcastle United telah menjual kuda laut dari logo klub mereka seharga £50 juta": Lelucon kecil dari sebuah laman X asal Inggris ini viral dalam beberapa hari terakhir. Setelah Anthony Gordon, Sandro Tonali, dan Bruno Guimaraes, Newcastle kini jadi juga menjual kuda laut mereka. Logo yang diedit dengan AI tanpa dua hewan khas tersebut, tetapi dengan tulisan "Newcastle Departed", menjadi simbol skuad yang tercabik dan perubahan haluan besar di klub terkaya di dunia.

Pada Oktober 2021, dana kekayaan negara Arab Saudi, PIF, mengakuisisi 80 persen saham Newcastle United. Menggelembung oleh pemasukan tak terhitung dari penjualan minyak bumi, PIF adalah salah satu dana terbesar di dunia. Setidaknya secara teori, sejak saat itu The Magpies memiliki sumber daya finansial terbesar di antara semua klub sepakbola di dunia. Tampaknya hanya tinggal menunggu waktu sampai mereka berkembang menjadi penantang serius gelar Liga Champions. Seperti FC Chelsea pada era Roman Abramovich atau Manchester City di bawah keluarga kerajaan Abu Dhabi.

Dalam tiga periode transfer pertama di bawah pemilik baru, Newcastle menghabiskan total sekitar €320 juta untuk pemain baru, tanpa meraih pemasukan berarti. Uang mencetak gol, kesuksesan di lapangan pun datang dengan cepat. Pelatih sukses Eddie Howe membawa Newcastle finis di posisi keempat pada musim 2022/23 dan untuk pertama kalinya dalam 20 tahun lolos ke Liga Champions.

Didorong oleh terus datangnya pemain-pemain baru mahal, pada 2025 mereka berhasil menjuarai League Cup, trofi pertama dalam 70 tahun, sekaligus kembali lolos ke kompetisi elite Eropa. Musim panas lalu, Alexander Isak memang menjadi pemain penting pertama yang meninggalkan klub dengan nilai transfer besar, tetapi pada saat yang sama Newcastle memecahkan rekor transfer klub dengan pengeluaran sekitar €280 juta. Di antaranya datang dua pemain timnas Jerman, Nick Woltemade dan Malick Thiaw, serta Anthony Elanga. Pada akhir 2025, CEO David Hopkinson menyatakan: "Pada 2030, saya melihat klub ini berada dalam perbincangan untuk menjadi klub terbaik di dunia."

Newcastle United dan strategi baru di bursa transfer

Tetapi kali ini para rekrutan mahal itu tidak berhasil, tim secara keseluruhan terlihat tidak seimbang, dan kritik terhadap Howe pun meningkat. Alih-alih bersaing memperebutkan gelar, Newcastle terpuruk ke papan tengah Premier League dan dihancurkan Barcelona di Liga Champions. Cukup mengejutkan, yang terjadi bukanlah ofensif transfer penuh amarah, melainkan obral besar-besaran.

Playmaker Sandro Tonali pindah ke Tottenham Hotspur dengan nilai €108 juta, winger kiri Anthony Gordon ke FC Barcelona seharga €80 juta. Kapten Bruno Guimaraes berada tepat di ambang kepindahan senilai €87,5 juta ke FC Arsenal. Bek kiri Lewis Hall bisa menyusul, dengan transfer €70 juta ke Manchester United yang sedang dibicarakan. Para pemain penting yang dijual itu rencananya akan digantikan terutama oleh talenta muda, bisa berkembang, tetapi belum berpengalaman. Selain kiper asal Ceko Lukas Hornicek (24, biaya transfer €30 juta), Newcastle merekrut empat pemain U21 dengan total €130 juta. Yang termahal adalah Bazoumana Toure, yang datang dari TSG Hoffenheim seharga €50 juta.

Eksperimen seperti itu bisa berhasil, seperti yang baru-baru ini dibuktikan RB Leipzig dengan Yan Diomande. Seperti yang telah dibuktikan Brighton & Hove Albion dan FC Brentford di Premier League selama bertahun-tahun, atau Borussia Dortmund di Bundesliga. Menurut Sky UK, BVB bahkan saat ini secara internal dipandang di Newcastle sebagai contoh konkret. Namun eksperimen-eksperimen ini membawa risiko besar. Terutama jika jumlahnya banyak sekaligus, sementara di sekelilingnya tidak ada struktur tim yang sudah terbentuk, dan klub itu sendiri sebenarnya ingin menjadi "yang terbaik di dunia".

Mungkin juga karena kesal dengan perkembangan di bursa transfer, pelatih lama Eddie Howe secara mengejutkan mundur pekan lalu, dan bersama kepergiannya Newcastle kehilangan sosok penyeimbang yang telah teruji. Penggantinya adalah Matthias Jaissle. Pria Jerman berusia 38 tahun itu sudah membuktikan di RB Salzburg bahwa ia mampu mengembangkan talenta muda. Penunjukannya terasa masuk akal mengingat arah baru klub, dan juga wajar dari sudut pandang organisasi. Sebab, Jaissle datang dari klub top Arab Saudi, Al-Ahli, yang sama seperti Newcastle juga dimiliki oleh PIF.

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CEO David Hopkinson mengumumkan "Newcastle 2.0"

Namun, mengapa sampai terjadi perubahan haluan strategi? Alasan utamanya adalah regulasi finansial Premier League (Profit and Sustainability Rules) dan UEFA (Financial Fair Play) yang kini benar-benar efektif. Berbeda dengan masa awal Chelsea milik Abramovich dan City milik Abu Dhabi, pemilik baru saat ini tidak lagi bisa menggunakan kekayaan tak terbatas mereka sesuka hati. Dalam kasus Newcastle, pada saat yang sama muncul pertanyaan apakah para pemilik masih siap untuk benar-benar mendorong batas finansial. Situasi politik yang tegang di Timur Tengah juga berdampak pada Arab Saudi. Baru pada April lalu, PIF secara mengejutkan menghentikan keterlibatannya di liga golf LIV yang bernilai tinggi.

Hopkinson, CEO Newcastle, yang belum sampai setahun lalu masih lantang mengumbar visinya untuk 2030, kini menyebut lima tahun pertama pemerintahan Arab Saudi sebagai "Newcastle 1.0" dan berkata: "Itu masa yang luar biasa, tetapi kami hidup melampaui kemampuan kami. Pada akhirnya, tagihan kartu kredit memang harus dibayar." Dan akhirnya itu adalah sekarang.

"Kami bergerak maju dengan cara yang berkelanjutan," kata Hopkinson. "Kami menyesuaikan diri dengan realitas kami. Tetapi dari titik ini kami akan membuat lompatan besar ke depan dan mencapai posisi di mana kami bisa menang secara reguler. Newcastle 2.0 akan muda, lapar, ambisius, dan tanpa ampun."

Sejauh ini, di bursa transfer Newcastle justru mendapat penolakan dari talenta-talenta yang paling diminati: Johan Manzambi memilih pindah ke Aston Villa meski sudah ada kesepakatan dengan SC Freiburg. Victor Munoz lebih memilih FC Liverpool. Lucas Bergvall tampaknya akan bertahan di Tottenham Hotspur. Ketiadaan prospek bermain di Liga Champions atau kompetisi internasional lain mana pun tampak sama menggentarkannya dengan eksodus personel dan realitas finansial yang baru. Sementara itu, euforia yang dulu ada di sekitar klub telah berganti menjadi ketidakpastian.

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Newcastle United di antara optimisme dan ketakutan degradasi

"Setelah musim lalu, sesuatu memang harus terjadi," kata blogger dan podcaster Jamie Smith dari fanzine Newcastle The Mag dalam wawancara dengan SPOX. "Para suporter sepakat bahwa nilai transfer untuk Gordon dan Tonali adalah bisnis yang bagus. Kepergian Bruno lebih menyakitkan karena dia adalah pemain terbaik kami musim lalu. Tetapi ada harapan bahwa Jaissle dan sekelompok talenta muda menjanjikan dari seluruh Eropa bisa menghadirkan awal baru yang sangat dibutuhkan. Namun, saya akan berbohong jika mengatakan kami tidak takut semuanya bisa gagal karena kurangnya pengalaman mereka. Reaksi para suporter berkisar dari optimisme hingga ketakutan nyata akan pertarungan menghindari degradasi."

Seberapa cepat hal itu bisa terjadi di Premier League ditunjukkan Tottenham musim lalu. Saat ini, tampaknya Newcastle setidaknya masih ingin merekrut pengganti Guimaraes yang sudah matang. Felix Nmecha disebut sebagai kandidat utama, yang kabarnya dipatok Dortmund seharga €120 juta. Nama lain yang juga dikaitkan adalah Joao Palhinha, pemain yang masuk daftar coret di FC Bayern. Namun, terutama dalam kasus Nmecha, muncul pertanyaan apakah ia benar-benar mau mengorbankan sepakbola Liga Champions.

Secara umum, menurut Smith, di kalangan suporter sudah ada ketakutan "sejak beberapa waktu" bahwa PIF bisa memangkas komitmen finansialnya secara berkelanjutan. Yang juga "menjadi alasan untuk khawatir" adalah proyek-proyek infrastruktur yang sudah lama diumumkan masih belum dijalankan, yaitu pembangunan pusat latihan baru serta renovasi St. James' Park yang bersejarah. Di sana, laga pembuka musim melawan Liverpool sudah akan digelar dalam dua pekan. Susunan pemain inti yang akan diturunkan Jaissle saat itu saat ini tampak sepenuhnya terbuka.

Setidaknya, dua kuda laut itu masih akan tetap ada, terlepas dari semua lelucon.