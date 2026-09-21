Sejak kedatangan Cristiano Ronaldo ke Liga Arab Saudi, perburuan Sepatu Emas menjadi salah satu tantangan paling menonjol yang dijalani bintang Portugal itu bersama Al-Nassr. Namun, awal musim ini menempatkannya dalam situasi berbeda, setelah ia menjauh lebih awal dari puncak daftar pencetak gol dan mendapati dirinya mengejar pesaing yang sangat ia kenal.

Ronaldo hanya mencetak 3 gol selama tujuh pekan pertama Liga Roshn musim ini, sementara Ivan Toney meledak dalam urusan mencetak gol dan mencapai 10 gol untuk memuncaki perburuan tersebut, sedangkan Alexandre Lacazette, penyerang Neom, menjadi salah satu pengejar terdekatnya.

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Situasi ini mengingatkan kembali pada apa yang terjadi musim lalu, ketika Ronaldo mengakhiri perburuan gol di peringkat ketiga dengan koleksi 28 gol, di belakang Julian Quinones peraih Sepatu Emas dengan 33 gol, dan Ivan Toney yang berada di posisi kedua dengan 32 gol.

Toney mengulang tantangan, Ronaldo memulai dari belakang

Yang menarik, Toney adalah pesaing yang sama yang mengungguli Ronaldo musim lalu, dan kini ia memulai edisi baru perburuan ini dengan penampilan yang lebih kuat setelah mencetak 10 gol lebih awal, sehingga menempatkan bintang Portugal itu di hadapan tugas yang tidak mudah untuk menutup selisih tujuh gol.

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Ronaldo tentu memiliki cukup waktu untuk bangkit, terlebih musim masih berada di awal, ditambah catatan-catatan sebelumnya menegaskan kemampuannya mencetak gol dalam jumlah besar. Namun, masalahnya adalah keberlanjutan Toney dalam mencetak gol akan membuat tugas mengejarnya semakin sulit seiring berjalannya pekan demi pekan.

Di sisi lain, Al-Nassr memiliki kelompok penyerang yang kuat yang mencakup Joao Felix, Sadio Mane, dan Angelo, yang memberi tim tersebut beragam solusi serangan, tetapi ini juga berarti bahwa gol dan peluang tidak selalu jatuh kepada Ronaldo seorang.

Yang menjadi pertanyaan: apakah awal musim ini hanya keterlambatan sementara dalam perburuan yang panjang, atau Ronaldo mendapati dirinya menghadapi skenario yang sama seperti musim lalu? Hingga kini, angka-angka memberi Toney keunggulan yang jelas, tetapi pengalaman Ronaldo menyatakan bahwa menilai perburuan gol setelah hanya tujuh pekan masih terlalu dini.