Meski meraih kemenangan besar 4-1 atas tamunya, Sociedad, di La Liga, para pendukung Real Madrid di Santiago Bernabeu justru melontarkan cemoohan selama pertandingan.

Hal itu disebabkan karena babak pertama, yang berakhir imbang 1-1, tidak berlangsung dengan level luar biasa seperti yang diharapkan, di samping itu tim kerajaan tersebut menimbulkan sejumlah keraguan terkait penampilannya.

Jaringan "Defensa Central" menyebutkan bahwa cemoohan tersebut tidak membuat pelatih Jose Mourinho dan Florentino Perez, presiden Los Merengues, merasa khawatir.

Mourinho dan Perez sangat memahami cara para pendukung Real Madrid bersikap, dan keduanya yakin bahwa cemoohan itu akan berubah menjadi tepuk tangan seiring berjalannya waktu, bahkan mereka meyakini hal itu akan terjadi sedikit lebih dari sebulan dari sekarang.

Mourinho juga berbicara mengenai cemoohan tersebut dalam konferensi pers, dan berkata, "Kami mengenal Bernabeu, para pemain mengenalnya, dan saya juga mengenalnya. Bagi mereka yang baru saja datang, ini adalah pengalaman pertama. Dan syukurlah bahwa hal ini berjalan dengan cara seperti ini, karena itu merupakan hasil dari sejarah."

Ia menambahkan bahwa cemoohan ini dapat dipahami sebagai bagian dari tingkat tuntutan yang berlaku di Real Madrid.

Ia menegaskan, "Tuntutan itu berasal dari sejarah. Real Madrid selalu memiliki pemain-pemain dan tim-tim besar, tetapi para pendukung menginginkan lebih. Dan pada akhirnya, ada perbedaan antara menjadi seorang pendukung dengan menjadi seorang pemain atau pelatih."

Di lorong-lorong klub kerajaan tersebut, ada keyakinan yang jelas bahwa segala sesuatunya akan berkembang lebih baik, dan bahwa penampilan tim akan mulai berjalan dengan sebaik mungkin.

Suara-suara terpercaya dari Valdebebas menegaskan bahwa Jose Mourinho sangat senang dengan cara latihan berjalan, artinya kerja yang sedang diselesaikan sudah sangat baik.

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