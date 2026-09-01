Menurut informasi dari Sky, mantan bek kiri Die Schwaben itu masuk dalam daftar incaran 1. FC Köln. Di sana, direktur pelaksana olahraga Thomas Kessler juga sedang mencari alternatif lain untuk sisi kiri pertahanan, dengan pemain tim nasional Kroasia itu kabarnya menjadi opsi yang diprioritaskan klub asal kota katedral tersebut.

Saat ini, Sosa terikat kontrak dengan klub Premier League Crystal Palace, di mana ia masih memiliki kontrak yang berlaku hingga 2028. Namun, ia sudah tak lagi punya prospek apa pun di klub London tersebut - pada musim lalu ia hanya mengumpulkan total 842 menit bermain di semua ajang, yang terbagi dalam 18 penampilan.

Bundesliga masih dikenal pemain 28 tahun itu dari masanya bersama VfB Stuttgart, saat ia mencatatkan 115 pertandingan kompetitif antara 2018 dan 2023, dengan torehan lima gol dan 35 assist. Yang paling membekas adalah musim terakhirnya dengan seragam Die Schwaben - dengan dua gol dan 12 assist, ia berkontribusi besar dalam membuat VfB bertahan di liga pada 2023 sebagai tim peringkat ke-15 klasemen.

Getty Images

Akankah Borna Sosa kembali ke Bundesliga bersama 1. FC Köln?

Setelah itu, Sosa hijrah ke Ajax Amsterdam dengan nilai transfer delapan juta euro, tetapi ia dengan cepat kehilangan tempat utamanya lagi karena performa yang inkonsisten. Setelah sempat menjalani masa satu tahun bersama FC Turin, ia akhirnya berlabuh di Crystal Palace pada musim panas 2025.

Jika transfer Sosa tidak lagi bisa direalisasikan hingga tenggat transfer pukul 20.00, Köln kabarnya juga memiliki alternatif lain dalam daftar mereka, yakni Mees de Wit dari AZ Alkmaar. Jika negosiasi untuk pemain Kroasia itu gagal, Effzeh bisa bergerak konkret untuk De Wit. Menurut informasi Sky, pembicaraan awal sudah berlangsung.