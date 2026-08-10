Agen pemain terkenal, Pini Zahavi, saat ini tengah berada di Barcelona, di mana ia memanfaatkan keberadaannya di kota Catalunya tersebut untuk menemui sejumlah pemain yang ditanganinya, di samping menggelar pertemuan dengan Joan Laporta, presiden Barca, di tengah aktifnya bursa transfer.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Laporta dan Zahavi menggelar pertemuan tadi malam di hotel tempat sang agen biasa menginap selama kunjungannya ke kota tersebut.

Pertemuan itu tak pelak menarik perhatian karena berlangsung selama periode bursa transfer, meski sumber-sumber yang mengetahui pertemuan tersebut meredam pentingnya mengaitkannya dengan kesepakatan apa pun.

Sumber yang sama menegaskan bahwa pertemuan itu lebih bersifat kekeluargaan, menjelaskan bahwa Laporta dan Zahavi memiliki hubungan personal yang sangat baik sejak bertahun-tahun lamanya, serta telah menjalin banyak transaksi bersama di dunia sepakbola. Karena itulah, kedua belah pihak selalu berupaya memanfaatkan momen ketika mereka berada di tempat yang sama untuk bertemu dan bertukar kabar terbaru.

Hubungan antara Zahavi dan Barcelona tetap sangat erat, mengingat sang agen adalah salah satu tokoh utama dalam kepindahan Robert Lewandowski ke klub Catalunya itu, dan saat ini ia juga menangani Hansi Flick, yang memiliki hubungan sangat erat dengannya.

Daftar klien Zahavi juga mencakup sejumlah bakat muda yang menjanjikan di akademi Barcelona, di antaranya Ibrahima Toungara dan Aaron Yaakobishvili.

Masa depan sebagian pemain Zahavi diperkirakan akan ditentukan dalam beberapa pekan mendatang, di mana Yaakobishvili adalah salah satu pemain yang statusnya masih menggantung, dengan kemungkinan hengkang kembali guna terus mendapatkan menit bermain jauh dari Barcelona, meski masa depannya belum ditentukan hingga saat ini.

Sumber-sumber yang dimintai keterangan, untuk saat ini, menegaskan bahwa pertemuan Laporta dan Zahavi tidak perlu diberi bobot penting yang berkaitan dengan bursa transfer, karena kedua sahabat lama di dunia sepakbola itu memanfaatkan keberadaan sang agen di Barcelona untuk kembali menjalin pertemuan di antara keduanya, pada hari-hari yang menyaksikan aktivitas intensif di dalam kantor-kantor klub.