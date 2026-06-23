Apakah Imam Ashour menerima tawaran dari liga Amerika?

Jurnalis Ahmed Shubair mengklarifikasi kontroversi seputar masa depan Imam Ashour dan sejumlah pemain Al-Ahly, di tengah beredarnya kabar baru-baru ini bahwa mereka menerima tawaran untuk bermain di klub profesional setelah penampilan gemilang mereka bersama tim nasional Mesir di Piala Dunia 2026.

Shubair menegaskan melalui akunnya di platform X bahwa manajemen Al-Ahly belum menerima tawaran resmi apa pun terkait pemain mana pun dari tim tersebut hingga saat ini, meskipun banyak spekulasi yang beredar belakangan ini.

Shubair mengatakan bahwa Al-Ahly belum menerima tawaran resmi apa pun untuk merekrut pemainnya hingga saat ini, sambil mencatat adanya banyak pembicaraan yang beredar di Amerika Serikat mengenai beberapa nama. Namun, para pemain telah sepakat untuk menunda pembahasan mengenai tawaran atau dokumen apa pun yang berkaitan dengan masa depan mereka hingga partisipasi mereka di Piala Dunia berakhir.

Ia menambahkan bahwa fokus para pemain sepenuhnya tertuju pada perjalanan Timnas Mesir di Piala Dunia, dan mereka tidak terganggu oleh hal-hal apa pun yang berkaitan dengan transfer atau tawaran dari luar negeri saat ini.

Pernyataan Shubair ini muncul di tengah kabar bahwa beberapa nama di Al-Ahly, terutama Imam Ashour, menarik minat klub-klub luar negeri, khususnya dari Liga Amerika, setelah penampilan gemilang yang ditunjukkan pemain tersebut belakangan ini saat membela timnas Mesir.

Timnas Mesir sedang menjalani periode yang luar biasa di Piala Dunia, setelah mengumpulkan 4 poin dari dua pertandingan pertama di Grup G, berkat hasil imbang 1-1 melawan Belgia, lalu kemenangan 3-1 atas Selandia Baru, sehingga semakin mendekati kepastian lolos ke babak berikutnya.