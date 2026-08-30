Pemain asal Argentina, Julian Alvarez, kembali menjalani latihan bersama tim Atletico Madrid pada hari Minggu, setelah absen dalam beberapa hari terakhir akibat gangguan kesehatan. Kini ia siap bergabung kembali dengan rekan-rekannya hanya dua hari sebelum penutupan bursa transfer.

Surat kabar Spanyol "Marca" melaporkan, penyerang asal Argentina itu bergabung dalam latihan bersama rekan-rekannya, setelah absen selama dua hari akibat gangguan kesehatan, kemudian menjalani dua sesi latihan secara individu.

"Sang Laba-laba" belum berlatih bersama rekan-rekannya sejak menghadapi Villarreal di stadion "Riyadh Air Metropolitano", dalam masa-masa sulit sebelum kembali ke kondisi normal.

Alvarez kembali berlatih pada hari Jumat, tetapi ia hanya menjalani latihan secara individu.

Atletico Madrid tidak ingin membuang lebih banyak waktu untuk mulai memulihkan bintangnya jika ia tetap berada di skuad tim pada akhir bursa transfer musim panas.

Mateo Alemany, direktur olahraga Atletico, telah menjelaskan hal itu kemarin sebelum menghadapi Sevilla, dengan berkata: "Kami berharap ia segera bergabung dengan grup dan bisa tampil di pertandingan Liga Spanyol berikutnya."

Tersisa dua hari menuju penutupan bursa transfer, dan perlu ditunggu untuk mengetahui bagaimana kisah "Sang Laba-laba" akan diselesaikan secara final.

Julian Alvarez menjadi salah satu pemain pertama yang tiba di kompleks olahraga Atletico Madrid, di mana selama latihan sang penyerang mendapat perhatian dari dua rekannya asal Argentina, Cristian Romero dan Juan Musso, di mana bek itu terus mengikuti "Sang Laba-laba" dari dekat sepanjang sesi latihan.

Sang penyerang menerima sejumlah pujian dari tim pelatih selama pertandingan latihan menghadapi para pemain akademi klub.

Para pemain inti tidak ikut serta dalam sesi latihan yang dipimpin Diego Simeone setelah kemenangan atas Sevilla, di mana mereka menjalani latihan di ruang gym bersama Jose Maria Gimenez, sementara penyerang asal Norwegia, Alexander Sorloth, juga absen karena masih dalam pemulihan dari cedera yang membuatnya menepi dari pertandingan-pertandingan awal.



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