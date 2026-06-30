Apakah ia akan bisa tampil di final?.. Casemiro membuat Brasil harus menunggu

Staf teknis tim nasional Brasil bisa bernapas lega setelah dipastikan bahwa gelandang veteran Casemiro siap tampil dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul kekhawatiran yang muncul terkait cedera otot yang dialaminya saat menghadapi Jepang.

Menurut jaringan berita Spanyol “Relevo”, Casemiro telah meyakinkan pelatih asal Italia Carlo Ancelotti dan staf teknisnya, dengan menegaskan bahwa apa yang dialaminya hanyalah kram pada otot ligamen, dan bukan cedera serius yang dapat mengancam kelanjutannya di turnamen ini.

Gelandang Brasil tersebut mengalami malam yang naik-turun saat melawan Jepang, setelah mencetak gol bunuh diri yang membuat lawan unggul, sebelum dengan cepat menebus kesalahannya dengan mencetak gol penyama kedudukan melalui sundulan yang luar biasa, lalu meninggalkan lapangan sebelum peluit akhir berbunyi karena merasakan nyeri otot, yang memicu kekhawatiran di dalam skuad Brasil.

Namun, pemeriksaan awal menghilangkan kekhawatiran tersebut, sehingga dipastikan pemain Manchester United ini tetap masuk dalam rencana timnas Brasil selama babak gugur.

Meskipun sudah siap, mantan pemain Real Madrid ini harus bermain dengan hati-hati di pertandingan berikutnya, karena jika ia mendapat kartu kuning lagi, ia akan dilarang bermain di babak perempat final jika timnas negaranya lolos.

Timnas Brasil dijadwalkan akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Pantai Gading dan Norwegia pada Minggu mendatang di New Jersey, dalam pertandingan yang akan dimasuki “Seleção” sebagai favorit kuat untuk melanjutkan perjalanannya menuju gelar juara dunia.