Klub Barcelona memutuskan, setelah menganalisis bursa transfer, untuk tidak merekrut penyerang tengah mana pun jika tidak berhasil mendatangkan Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid.

Menurut radio Spanyol "Cadena SER", klub Katalan itu akan berusaha hingga saat terakhir untuk menuntaskan transfer penyerang Atletico tersebut, yang menjadi prioritas bagi pelatih Hansi Flick, di tengah kesadaran pihak klub akan upaya yang dilakukan sang pemain.

Penyerang asal Argentina itu sebelumnya telah menerima panggilan dari Mikel Arteta, pelatih Arsenal, namun ia tidak ingin pindah ke Arsenal, karena ia hanya ingin bermain untuk Barcelona.

Alternatif lain untuk posisi ujung tombak adalah Harry Kane, Lautaro Martinez, dan Joao Pedro, tetapi mereka tidak tersedia bagi Barcelona.

Adapun mengenai opsi berbiaya rendah seperti Tresoldi atau Elye Wahi, mereka menarik perhatian tetapi tidak akan meningkatkan level skuad Barcelona saat ini.

Radio Spanyol tersebut menyebutkan bahwa jika Alvarez tidak berhasil direkrut, Flick akan memperhitungkan sejumlah pemain dari daftar tim untuk mengisi posisi penyerang, seperti Raphinha, Gordon, Ademi, Dani Olmo, dan Hamza Abdelkarim.

Hamza Abdelkarim masih menjadi bagian dari perhitungan Flick meskipun ia tidak tampil pada pertandingan pertama Barca melawan Elche di Liga Spanyol.



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