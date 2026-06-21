Apakah Donis dikritik?.. Saud Abdulhamid mengungkap alasan empat gol Spanyol

Saud Abdulhamid, bek tim nasional Arab Saudi, mengungkapkan alasan di balik kekalahan telak yang dialami timnya saat menghadapi tim nasional Spanyol di Piala Dunia 2026.

Timnas Saudi kalah 0-4 dari timnas Spanyol dalam pertandingan yang digelar hari Minggu ini di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Amerika Serikat, pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Dalam wawancara televisi setelah pertandingan, Saud Abdulhamid menjelaskan penyebab kekalahan tersebut: “Hari ini kami mencoba bermain dengan cara baru, tetapi mereka menekan kami, memanfaatkan kesalahan-kesalahan kami, dan mencetak gol lebih awal, dan hal itulah yang mempersulit kami dalam pertandingan ini.”

Abdulhamid merujuk pada keputusan pelatih timnas Saudi asal Yunani, Georgios Donis, untuk menggunakan formasi lima bek saat menghadapi timnas Spanyol—metode yang pertama kali diterapkan “Al-Akhdar” di bawah kepemimpinannya.

Ketika ditanya mengenai para pendukung yang mendukung tim nasional, Abdulhamid berkata: “Penonton Saudi tidak perlu dibicarakan lagi, karena tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkannya, seberapa pun panjangnya pembicaraan. Mereka telah mendukung kami sejak awal, dan akan tetap demikian hingga akhir.”

Ia menambahkan: “Pertandingan ini memang sudah berakhir, tetapi masih ada satu pertandingan lagi yang harus kami jalani, dan saya berharap mereka hadir di sana. Kami akan memberikan yang terbaik untuk lolos ke babak selanjutnya.”

Timnas Saudi akan menghadapi Cape Verde pada Sabtu dini hari mendatang, dalam putaran ketiga dan terakhir fase grup, di mana mereka tidak punya pilihan selain menang untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia.